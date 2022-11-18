Amazon заказал ряд сериалов о персонажах Marvel, права на которых принадлежат Sony

Пару лет назад медиагигант Amazon и студия Sony объявили о планах создать сериалы о персонажах из вселенной Человека-паука. Стартовым проектом должен был стать телекомикс «Шелк». С тех пор новостей по этому поводу почти не было, но теперь выяснилось, что план по-прежнему актуален. Более того, стороны укрепили союз и уже официально запустили «Шелк» в активную разработку.

Сериал получил название «Шелк: Общество пауков». Кресло шоураннера заняла Анджела Канг, ранее работавшая в том же качестве над «Ходячими мертвецами». В середине прошлого года должность шоураннера «Шелка» предназначалась Тому Спезейли («Хранители»), но что-то, видимо, пошло не так. Вместе с Канг в продюсерскую команду проекта вошли Эми Паскаль и создатели «Человека-паука: Через вселенные» Фил Лорд и Крис Миллер. Производство курирует телевизионное подразделение Sony Pictures.

В центре повествования супергеройской экшен-драмы окажется американская студентка корейского происхождения по имени Синди Мун. Ее кусает тот же самый паук, благодаря которому в свое время обрел суперсилы Питер Паркер. Таким образом Синди получает аналогичный набор способностей. Шелк дебютировала в комиксах Marvel про Человека-паука в 2014 году, но уже спустя год получила сольную линейку.

В США сериал сначала стартует на платформе MGM+, после чего будет выходить на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.