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Киноафиша Новости Джеймс Ганн обещает фанатам DC создать «величайшую из когда-либо рассказанных историй»

Джеймс Ганн обещает фанатам DC создать «величайшую из когда-либо рассказанных историй»

7 ноября 2022 12:38
Джеймс Ганн обещает фанатам DC создать «величайшую из когда-либо рассказанных историй»

Новый архитектор киновселенной намерен прислушиваться к поклонникам.

Пару недель назад режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран стали руководителями DC Studios. Автор «Стражей Галактики», «Отряда самоубийц: Миссия навылет» и «Миротворца» впервые развернуто прокомментировал ситуацию. В своем обращении к поклонникам в соцсетях постановщик отметил, что замечает активность фанатов по поводу режиссерской версии «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра и возрождения сериала «Легенды завтрашнего дня» — все это не проходит мимо него. Ганн пообещал учитывать мнения аудитории и выстроить самое масштабное взаимосвязанное повествование из когда-либо созданного во вселенной DC:

«Как новые (и первые) генеральные директора DC Studios, Питер и я считаем необходимым прислушиваться к поклонникам. Хочу дать понять, что мы в курсе ваших разнообразных пожеланий относительно развития вселенной DC. Пускай наша способность общаться в сети и уменьшилась из-за обилия работы, которую предполагает наше новое положение, но мы вас отлично слышим и открыты ко всему, отправляясь в это путешествие. В течение ближайших нескольких лет мы будем продолжать в том же духе. Все наши силы сосредоточены на развитии контента и разработке вселенной, чтобы создать величайшую из когда-либо рассказанных историй в виде фильмов, сериалов и анимации. Мы приглашаем все фандомы DC со всей мультивселенной — и, конечно, всех желающих — присоединиться к нашему обновленному миру. Нам не терпится раскрыть больше».

Ганн и Сафран будут руководить DC Studios как минимум до осени 2026 года. Первый отвечает за творческий процесс, второй — за бизнес-составляющую. В 2023-м Ганн самостоятельно снимет для HBO Max второй сезон сериала «Миротворец» с Джоном Синой.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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