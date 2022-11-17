В мини-сериале «Ведьмак: Происхождение» появится трубадур Лютик

Давние слухи о появлении в приквеле «Ведьмак: Происхождение» веселого трубадура Лютика наконец получили подтверждение. Новостью поделился фанатский портал Redanian Intelligence, специализирующийся на новостях по фэнтезийной вселенной Анджея Сапковского.

Премьера шоу состоится уже в следующем месяце, поэтому сейчас команда сериала активно общается с журналистами. Члены Redanian Intelligence заметили в соцсети актера Ленни Генри свежую фотографию с пресс-мероприятия, на которой он запечатлен в компании Джои Бэти. Артисты раздавали различные интервью, которые будут опубликованы ближе к релизу шоу.

Изначально создатели «Происхождения» хотели сделать Лютика своеобразным связующим звеном между оригинальным шоу с Генри Кавиллом и спин-оффом, но в дальнейшем его роль заметно расширили. Причиной стала переработка проекта в процессе производства.

В «Происхождении» бард появится в прологе и сценах, которые развернутся где-то между первым и вторым сезонами или между вторым и третьим. В одной из этих сцен он будет выступать перед народом, в мелодичной форме рассказывая некую историю. Его прервет таинственная фигура из толпы со словами опровержения и представит свою версию происходящего. Инсайдеры считают, что загадочной незнакомкой может быть персонаж Минни Драйвер.

«Ведьмак: Происхождение» выйдет на Netflix 25 декабря.