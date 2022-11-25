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Киноафиша Новости Хитовому сериалу «Монастырь» отказали в театральном прокате

Хитовому сериалу «Монастырь» отказали в театральном прокате

25 ноября 2022 10:33
Хитовому сериалу «Монастырь» отказали в театральном прокате

Причиной отказа чиновники назвали «оскорбление чувств верующих».

Министерство культуры Российской федерации официально отказало выдать популярному сериалу «Монастырь» прокатное удостоверение.

Чиновники утверждают, что «причиной отказа послужило оскорбление чувств верующих». Ведомство проконсультировалось с представителями Русской православной церкви, и те посчитали, что проект «дает искаженное представление о женских обителях», а также, что он формирует неверное представление о русском Православии». Заявку на выдачу разрешения на широкий прокат шоу подала кинокомпания «Лунапарк».

Премьера первой и второй серий «Монастыря» состоялась на прошлой неделе, 19 ноября. Главные роли в сериале исполнили знаменитая ведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева, Филипп Янковский («В движении»), Марк Эйдельштейн («Смычок») и Мария Миронова («Холоп»). Режиссером шоу выступил Александр Молочников («Беезумие»), который также написал сценарий в соавторстве с Александрой Ремизовой («Триггер»). Сериал посвящен тусовщице Марии (Ивлеева), которая попала в большие неприятности за границей, и теперь вынуждена скрываться в глухом удаленном монастыре.

Третий эпизод «Монастыря» станет доступен на отечественных цифровых платформах уже завтра, 26 ноября.

Фото: Кинопоиск
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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