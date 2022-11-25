Хитовому сериалу «Монастырь» отказали в театральном прокате

Министерство культуры Российской федерации официально отказало выдать популярному сериалу «Монастырь» прокатное удостоверение.

Чиновники утверждают, что «причиной отказа послужило оскорбление чувств верующих». Ведомство проконсультировалось с представителями Русской православной церкви, и те посчитали, что проект «дает искаженное представление о женских обителях», а также, что он формирует неверное представление о русском Православии». Заявку на выдачу разрешения на широкий прокат шоу подала кинокомпания «Лунапарк».

Премьера первой и второй серий «Монастыря» состоялась на прошлой неделе, 19 ноября. Главные роли в сериале исполнили знаменитая ведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева, Филипп Янковский («В движении»), Марк Эйдельштейн («Смычок») и Мария Миронова («Холоп»). Режиссером шоу выступил Александр Молочников («Беезумие»), который также написал сценарий в соавторстве с Александрой Ремизовой («Триггер»). Сериал посвящен тусовщице Марии (Ивлеева), которая попала в большие неприятности за границей, и теперь вынуждена скрываться в глухом удаленном монастыре.

Третий эпизод «Монастыря» станет доступен на отечественных цифровых платформах уже завтра, 26 ноября.