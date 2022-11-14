Студии Lucasfilm и Ghibli выпустили короткометражный мультфильм о Малыше Йоде

Кинокомпания Lucasfilm объединилась для совместного проекта со знаменитой японской студией Ghibli, основателем которой является легендарный аниматор Хаяо Миядзаки. Плодом творческого союза студий стала короткометражка «Дзен: Грогу и пыльные кролики». Мультик вышел на потоковом сервисе Disney+ на минувших выходных, 12 ноября. Релиз приурочен к третьей годовщине со дня премьеры сериала «Мандалорец». Таким образом создатели решили отпраздновать знаменательную дату, приготовив поклонникам приятный подарок.

Мультфильм длится всего три минуты и выполнен в классической технологии ручной рисовки. По сюжету, маленькое зеленое создание из вселенной «Звездных войн» в процессе медитации внезапно объединяется с так называемыми антропоморфизированными кроликами — это духи сажи из мультфильмов «Мой сосед Тоторо» и «Унесенные призраками». Дальше под умиротворяющую музыку между существами начинается своеобразное взаимодействие, чем-то напоминающее танец.

Для Lucasfilm это не первый опыт сотрудничества с японскими анимационными студиями. В прошлом году на Disney+ вышел аниме-сериал «Звездные войны: Видения», представляющий собой антологию из различных короткометражных историй в рамках космической саги Джорджа Лукаса.

Малыш Грогу вернется на экраны в третьем сезоне «Мандалорца», который выйдет на Disney+ в начале 2023 года.