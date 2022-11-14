Студии Lucasfilm и Ghibli выпустили короткометражный мультфильм о Малыше Йоде
Зеленый персонаж из «Мандалорца» встречает духов сажи.
Кинокомпания Lucasfilm объединилась для совместного проекта со знаменитой японской студией Ghibli, основателем которой является легендарный аниматор Хаяо Миядзаки. Плодом творческого союза студий стала короткометражка «Дзен: Грогу и пыльные кролики». Мультик вышел на потоковом сервисе Disney+ на минувших выходных, 12 ноября. Релиз приурочен к третьей годовщине со дня премьеры сериала «Мандалорец». Таким образом создатели решили отпраздновать знаменательную дату, приготовив поклонникам приятный подарок.
Мультфильм длится всего три минуты и выполнен в классической технологии ручной рисовки. По сюжету, маленькое зеленое создание из вселенной «Звездных войн» в процессе медитации внезапно объединяется с так называемыми антропоморфизированными кроликами — это духи сажи из мультфильмов «Мой сосед Тоторо» и «Унесенные призраками». Дальше под умиротворяющую музыку между существами начинается своеобразное взаимодействие, чем-то напоминающее танец.
Для Lucasfilm это не первый опыт сотрудничества с японскими анимационными студиями. В прошлом году на Disney+ вышел аниме-сериал «Звездные войны: Видения», представляющий собой антологию из различных короткометражных историй в рамках космической саги Джорджа Лукаса.
Малыш Грогу вернется на экраны в третьем сезоне «Мандалорца», который выйдет на Disney+ в начале 2023 года.