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Киноафиша Новости Появился первый кадр с Фиби Уоллер-Бридж из «Индианы Джонса 5»

Появился первый кадр с Фиби Уоллер-Бридж из «Индианы Джонса 5»

22 ноября 2022 12:57
Появился первый кадр с Фиби Уоллер-Бридж из «Индианы Джонса 5»

Выяснилась роль звезды сериала «Дрянь».

Журнал Empire продолжает подогревать интерес к надвигающемуся трейлеру «Индианы Джонса 5», который выпустят в ближайшие несколько недель. На этот раз в сети появился очередной эксклюзивный кадр, где помимо пожилого археолога запечатлена героиня Фиби Уоллер-Бридж.

Издание подтвердило, что звезда сериала «Дрянь» сыграла крестную дочь персонажа Харрисона Форда — ее характеризуют загадочной изворотливой авантюристкой с очарованием соседской девчонки. По словам режиссера Джеймса Мэнголда, она вдохновлена героиней Барбары Стэнвик из классической комедии «Леди Ева» (1941).

Появился первый кадр с Фиби Уоллер-Бридж из «Индианы Джонса 5»

Основной темой пятой части станет путешествие во времени, поэтому не обойдется без технологии омоложения, получившей от Форда наивысшую оценку. Величайшему искателю приключений предстоит снова бороться со своими заклятыми врагами — нацистами. Действие стартует в начале 1940-х, после чего переместится в 1969-й и будет разворачиваться на фоне знаменитой космической гонки. Протагонист узнает, что нацисты тайно работают над реализацией лунной программы, а возглавляет их некто Воллер в исполнении Мадса Миккельсена. Последний замыслил некий ужасающий заговор, способный изменить ход истории.

Премьера «Индианы Джонса 5» намечена на 30 июня 2023 года.

Фото: Legion-Media; Empire
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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