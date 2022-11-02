Джереми Реннер обозревает последствия тюремного бунта в тизере второго сезона «Мэра Кингстауна»

Стриминговый сервис Paramount+ презентовал дебютный тизер второго сезона криминальной драмы «Мэр Кингстауна», в котором Джереми Реннер обозревает последствия тюремного бунта, произошедшего в финале дебютного сезона. Вместе с этим в коротком ролике огласили официальную дату премьеры продолжения — новые эпизоды начнут выходить с 15 января 2023 года.

Действие шоу, где поднимаются темы системного расизма и коррупции, разворачивается Кингстауне, штат Мичиган. В центре сюжета — влиятельный клан МакЛаски. Единственным по-настоящему прибыльным источником дохода в этом неблагополучном месте является тюремный бизнес. Сериал повествует о тернистом пути семьи брокеров во главе с могущественной матерью Мириам (Дайэнн Уист), которая курирует местную женскую колонию. Ее основным рычагом управления является сын Майкл (Реннер), мэр Кингстауна. Главный герой мечтает навести порядок и справедливость в месте, где уже давно исчезло и то, и другое, но получается это у него с переменным успехом.

Шоураннерами сериала выступают создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан и Хью Диллон. Первый сезон стал настоящим хитом Paramount+.