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Киноафиша Новости Джереми Реннер обозревает последствия тюремного бунта в тизере второго сезона «Мэра Кингстауна»

Джереми Реннер обозревает последствия тюремного бунта в тизере второго сезона «Мэра Кингстауна»

2 ноября 2022 12:11
Джереми Реннер обозревает последствия тюремного бунта в тизере второго сезона «Мэра Кингстауна»

Продолжение получило официальную дату премьеры.

Стриминговый сервис Paramount+ презентовал дебютный тизер второго сезона криминальной драмы «Мэр Кингстауна», в котором Джереми Реннер обозревает последствия тюремного бунта, произошедшего в финале дебютного сезона. Вместе с этим в коротком ролике огласили официальную дату премьеры продолжения — новые эпизоды начнут выходить с 15 января 2023 года.

Действие шоу, где поднимаются темы системного расизма и коррупции, разворачивается Кингстауне, штат Мичиган. В центре сюжета — влиятельный клан МакЛаски. Единственным по-настоящему прибыльным источником дохода в этом неблагополучном месте является тюремный бизнес. Сериал повествует о тернистом пути семьи брокеров во главе с могущественной матерью Мириам (Дайэнн Уист), которая курирует местную женскую колонию. Ее основным рычагом управления является сын Майкл (Реннер), мэр Кингстауна. Главный герой мечтает навести порядок и справедливость в месте, где уже давно исчезло и то, и другое, но получается это у него с переменным успехом.

Шоураннерами сериала выступают создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан и Хью Диллон. Первый сезон стал настоящим хитом Paramount+.

Фото: Paramount+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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