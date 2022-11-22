Джеймс Кэмерон назвал продолжение «Аватара» «худшим бизнес-проектом в истории кино»

В новом интервью для журнала GQ создатель «Аватара» Джеймс Кэмерон назвал сиквел своей знаменитой картины под названием «Аватар: Путь воды» «худшим бизнес-проектом в истории кино».

Режиссер рассказал, что ранее прямо заявил руководителям Disney и 20th Century Studios, что из-за величины бюджета его фильм может оказаться безубыточным только в том случае, если он, как и оригинал 2009 года, попадет в топ самых кассовых картин:

«Мы должны стать третьим или четвертым самым кассовым фильмом в истории. Это порог, перейдя который можно будет признать, что фильм не принес убытков».

При этом точный бюджет картины до сих пор доподлинно неизвестен. В ранних отчетах утверждалось, что только одно его производство обошлось студии примерно в $250 млн, однако сам Кэмерон отказывается называть точные цифры. На вопрос о стоимости сиквела режиссер ответил лишь: «Он чертовски дорогой».

В текущем рейтинге самых кассовых фильмов в мировом прокате (без поправки на инфляцию) оригинальный «Аватар» занимает первое место с $2,9 млрд. Второе место удерживают «Мстители: Финал» с $2,7 млрд, а третье — «Титаник» того же Кэмерона с $2,1 млрд. Если опираться на слова режиссера, то для окупаемости «Аватару: Путь воды» необходимо превзойти показатели либо «Звездных войн: Пробуждение силы» ($2,07 млрд), либо «Мстителей: Война бесконечности» ($2,05 млрд), которые занимают четвертое и пятое места соответственно.

Только пять фильмов в истории сумели преодолеть отметку в $2 млрд в мировом прокате (опять же, без поправки на инфляцию). Однако после начала пандемии серьезными кассовыми успехами смогли похвастаться только «Человек-паук: Нет пути домой» ($1,9 млрд) и «Топ Ган: Мэверик» ($1,4 млрд).

Премьера «Аватара: Путь воды» состоится 16 декабря.