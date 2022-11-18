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Киноафиша Новости Спайк Ли снимет драму о студентах военного колледжа для будущих офицеров

Спайк Ли снимет драму о студентах военного колледжа для будущих офицеров

18 ноября 2022 14:28
Спайк Ли снимет драму о студентах военного колледжа для будущих офицеров

Сценарий к картине написали два реальных ветерана.

Как сообщает Deadline, Amazon Studios разрабатывает драму о взрослении под названием ROTC (это английская аббревиатура, используемая для обозначения корпуса подготовки офицеров запаса). Сценарий будущей картины написали Джализа Конвей («911: Одинокая звезда») и Ребекка Мурга («Стойкость»). Режиссером и исполнительным продюсером проекта выступит Спайк Ли.

Действие фильма развернется в суровом мире строгой военной программы ROTC. Картина расскажет о крупном учебном заведении, где студенты из самых разных слоев общества вынуждены доводить себя до физических пределов, о возможности достижения которых они даже не подозревали.

История во многом основана на личном военном опыте Конвей и Мурги. Они обе прошли ROTC, чтобы оплатить свой долг за обучение в колледже, прежде чем отправиться на реальную военную службу.

Ли может быть известен многим зрителям по своим всемирно признанным фильмам «Черный клановец», «Делай как надо» и «Не пойман — не вор». За свою более чем 30-летнюю карьеру режиссер снял огромное количество картин, удостоенных престижнейших кинопремий, таких как «Оскар», различных наград Каннского, Берлинского и Венецианского фестивалей и многих других призов. Недавно Ли стал первым темнокожим режиссером, получившим высшую награду Гильдии режиссеров Америки — премию за жизненные достижения.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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