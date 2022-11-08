Кит Харингтон попробует себя в роли злодея в триллере Blood for Dust

Недавно портал The Hollywood Reporter опубликовал объемное интервью с Китом Харингтоном, в котором актер рассказал о своих карьерных планах. В частности, исполнитель затронул свой ближайший проект — криминальный триллер «Кровь за пыль» (Blood for Dust), на который он подписался еще весной. Обычно артист играет благородных персонажей, но в предстоящей ленте он исполнит роль жестокого антагониста.

Столь радикальный отход от привычного амплуа продиктован желанием разнообразить свою творческую деятельность:

«Я играю достаточно грубого мужика — мне обычно не предлагают такие роли, поэтому материал сразу привлек мое внимание. На протяжении последних нескольких лет я ищу нечто новое — и это еще одна причина, по которой я согласился сыграть этого персонажа. Мне хочется браться за роли, которые меня пугают. К тому же, воплощать злодея всегда весело. По крайней мере, мне так кажется. Я слишком долго провел в шкуре хорошего, честного человека, который всегда старается поступить правильно».

В центре сюжета окажутся бедный коммивояжер Клифф (Скут МакНэри), еле-еле пытающийся прокормить семью, и жесткий торговец оружием Рики (Харингтон), у которого с финансами нет никаких проблем. Последний расширяет свой криминальный бизнес, работая на главу американского картеля (Джош Лукас), поэтому он предлагает Клиффу солидную подработку. После того как протагонист соглашается помочь своему неоднозначному приятелю, он вместе с ним попадает в смертельно опасный переплет.

Съемки начнутся уже в этом месяце. Постановкой занимается режиссер Род Блэкхерст («Аманда Нокс»). Сценарий он разработал совместно с Дэвидом Эбельтофтом («Время одиночества»).