Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Слон" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Мэделин Петш оказывается в любовном треугольнике в трейлере ромкома «Отель на праздники»

Мэделин Петш оказывается в любовном треугольнике в трейлере ромкома «Отель на праздники»

10 ноября 2022 12:38
Мэделин Петш оказывается в любовном треугольнике в трейлере ромкома «Отель на праздники»

В праздничной картине также сыграл звезда «Аладдина».

В сети появился первый официальный трейлер рождественской романтической комедии «Отель на праздники» (Hotel For The Holidays). Главные роли в фильме сыграли звезда сериала «Ривердэйл» Мэделин Петш и Мена Массуд, известный по киноверсии «Аладдина» Гая Ричи.

Действие развернется в элитном нью-йоркском отеле незадолго до Рождества, где оказываются под одной крышей совершенно разные люди. В список постояльцев входят одиночки с разбитым сердцем, опальная поп-звезда и бывший европейский принц, недавно отрекшийся от престола и поселившийся в отеле на праздники. В центре повествования окажется амбициозная молодая управляющая отеля по имени Джорджия (Петш), личная жизнь которой переплетается с ее рабочей деятельностью. Главная героиня окажется вовлечена в любовный треугольник вместе с шеф-поваром Люком (Массуд) и утонченным Рэймондом (Макс Ллойд-Джонс) — тем самым сбежавшим принцем. Истории посетителей переплетутся, и в итоге все они найдут любовь, дружбу и вдохновение.

В остальной актерский состав вошли Кейли Сиканаи, Джеймисон Белуши, Нил Кроун, Джейн Иствуд, Морган Дэвид Джонс, Морган Левер, Олдрин Бундок и Кэтрин Сэйндон. Режиссером фильма выступает Рон Оливер («Рождество вне времени»). Сценарий написали Мэгги Лейн и Маргарита Мэтьюз («Квантовый скачок», «Эндшпиль»).

Премьера состоится на новом стриминговом сервисе Amazon Freevee уже 2 декабря.

Фото: Freevee
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: кто ты из сериала «Корона»? Тест: кто ты из сериала «Корона»? Читать далее 9 ноября 2022
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Читать далее 10 ноября 2022
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Читать далее 11 ноября 2022
«Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов «Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов Читать далее 9 ноября 2022
Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Читать далее 10 ноября 2022
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Читать далее 11 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Читать далее 11 ноября 2022
Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Читать далее 9 ноября 2022
Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Читать далее 7 ноября 2022
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Читать далее 8 ноября 2022
Related video