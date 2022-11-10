Мэделин Петш оказывается в любовном треугольнике в трейлере ромкома «Отель на праздники»

В сети появился первый официальный трейлер рождественской романтической комедии «Отель на праздники» (Hotel For The Holidays). Главные роли в фильме сыграли звезда сериала «Ривердэйл» Мэделин Петш и Мена Массуд, известный по киноверсии «Аладдина» Гая Ричи.

Действие развернется в элитном нью-йоркском отеле незадолго до Рождества, где оказываются под одной крышей совершенно разные люди. В список постояльцев входят одиночки с разбитым сердцем, опальная поп-звезда и бывший европейский принц, недавно отрекшийся от престола и поселившийся в отеле на праздники. В центре повествования окажется амбициозная молодая управляющая отеля по имени Джорджия (Петш), личная жизнь которой переплетается с ее рабочей деятельностью. Главная героиня окажется вовлечена в любовный треугольник вместе с шеф-поваром Люком (Массуд) и утонченным Рэймондом (Макс Ллойд-Джонс) — тем самым сбежавшим принцем. Истории посетителей переплетутся, и в итоге все они найдут любовь, дружбу и вдохновение.

В остальной актерский состав вошли Кейли Сиканаи, Джеймисон Белуши, Нил Кроун, Джейн Иствуд, Морган Дэвид Джонс, Морган Левер, Олдрин Бундок и Кэтрин Сэйндон. Режиссером фильма выступает Рон Оливер («Рождество вне времени»). Сценарий написали Мэгги Лейн и Маргарита Мэтьюз («Квантовый скачок», «Эндшпиль»).

Премьера состоится на новом стриминговом сервисе Amazon Freevee уже 2 декабря.