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Киноафиша Новости Звезда «Дитя тьмы» Изабель Фурман сыграла в триллере «Контейнер 234»

Звезда «Дитя тьмы» Изабель Фурман сыграла в триллере «Контейнер 234»

7 ноября 2022 16:21
Звезда «Дитя тьмы» Изабель Фурман сыграла в триллере «Контейнер 234»

Фильм о девушке, которой придется отбиваться от бандитов.

Компания Radiant Films презентовала первый официальный кадр из напряженного триллера «Контейнер 234» (Unit 234), главную роль в котором сыграла звезда дилогии «Дитя тьмы» Изабель Фурман. На представленном изображении крупным планом запечатлена центральная героиня. Судя по всему, она явно не в восторге от происходящего с ней.

В центре сюжета окажется молодая девушка Лори Салтер (Фурман), которая дежурит на складском хранилище. По мере развития событий ей придется вскрыть контейнер под номером 234, где она обнаружит таинственного мужчину в бессознательном состоянии. С этого момента она невольно становится участницей смертельно опасной игры — ничего не подозревающей Лори придется противостоять безжалостной банде головорезов, намеренных любой ценой забрать содержимое хранилища.

Звезда «Дитя тьмы» Изабель Фурман сыграла в триллере «Контейнер 234»

В остальной актерский состав вошли Джек Хьюстон («Дом Gucci») и Дон Джонсон («Достать ножи»), а также Кристофер Джеймс Бэйкер, Анируд Пишароди, Джеймс ДюМонт, Роземберг Сальгадо и Джейсон Олтмэн.

Режиссером выступает Энди Теннант («Метод Комински», «Охотник за головами», «Золото дураков»), сценарий написал дебютант Дерек Стейнер. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшна. Дата премьеры пока не установлена, но релиз должен состояться в 2023 году.

Фото: Legion-Media; Radiant Films Intl.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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