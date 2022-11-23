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Киноафиша Новости Ремейк знаменитого фильма с Пьером Ришаром: вышел дублированный трейлер комедии «Новая игрушка»

Ремейк знаменитого фильма с Пьером Ришаром: вышел дублированный трейлер комедии «Новая игрушка»

23 ноября 2022 12:11
Ремейк знаменитого фильма с Пьером Ришаром: вышел дублированный трейлер комедии «Новая игрушка»

Главную роль в новой версии французской классики исполнил Жамель Деббуз.

Кинокомпания «Наше кино» выпустила дублированный трейлер французской комедии «Новая игрушка», которая является ремейком знаменитого классического фильма «Игрушка» 1976 года с Пьером Ришаром. Главные роли в новой картине исполнили Жамель Деббуз («Ангел-А»), Даниель Отой («День восьмой»), Симон Фалю («Маленький Николя») и Алис Белаиди («Бюро»).

Главный герой «Новой игрушки» — Сами (Деббуз), работающий охранником в магазине игрушек. Однажды в его магазин приходит избалованный мальчик Александр, сын богача Филиппа, в поисках подарка на свой день рождения. Ребенок замечает Сами и вместо всех игрушек вокруг требует отдать ему невезучего охранника. Персонал не может противиться желаниям Александра из-за влияния его родителей, а Сами обещают щедро заплатить за то, что он некоторое время будет исполнять роль игрушки мальчика. Герой соглашается на предложение, но чем больше времени он проводит со своим новым юным хозяином, тем больше замечает, что все его высокомерие и наглость лишь маскируют глубокие тоску и одиночество.

Постановщиком «Новой игрушки» выступил Джеймс Ют, автор фильмов «Любовь с препятствиями» с Софи Марсо и «Неуловимый Люк» с Жаном Дюжарденом.

«Новая игрушка» выйдет в российский прокат 22 декабря.

Фото: Sony Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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