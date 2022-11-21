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Появились первые кадры из «Индианы Джонса 5»

21 ноября 2022 10:29
Появились первые кадры из «Индианы Джонса 5»

На новых изображениях можно впервые увидеть главного злодея фильма, сыгранного Мадсом Миккельсеном.

Журнал Empire опубликовал несколько кадров будущего приключенческого фильма «Индиана Джонс 5», продолжения легендарной франшизы об археологе со шляпой и хлыстом.

На изображениях можно увидеть доктора Джонса, роль которого вновь исполнил Харрисон Форд. Герой стоит на небольшом корабле и смотрит на что-то вдалеке. Не похоже, что этот кадр относится к экшен-сцене, так как выражение лица Индианы достаточно спокойное, хоть и слегка раздраженное.

Появились первые кадры из «Индианы Джонса 5»

На других кадрах мы впервые можем увидеть двух злодеев будущей картины. Первое изображение представляет нам главного антагониста ленты, Фоллера, которого играет Мадс Миккельсен («Ганнибал»). Образ персонажа был вдохновлен реальным нацистским ученым Вернером фон Брауном, ставшим инженером NASA после окончания Второй мировой войны. Кроме того, знакомое сочетание круглых очков и шляпы в его внешнем образе может служить отсылкой к майору Арнольду Тоту, одному из центральных злодеев первого фильма о докторе Джонсе. Сам Миккельсен про своего героя рассказывает следующее:

«Это человек, желающий исправить некоторые ошибки прошлого. Есть предмет, способный сделать мир лучшим местом для жизни. Он хочет заполучить его. Индиана Джонс тоже хочет заполучить его. Так и начинается наша история».

Появились первые кадры из «Индианы Джонса 5»

На третьем кадре представлен Клабер, приспешник Фоллера, сыгранный Бойдом Холбруком («Логан»). Своего персонажа актер описывает как «сумасшедшего цепного пса Мадса». На изображении Клабер сидит на мотоцикле во время парада по случаю возвращения Аполлона-11 на Землю. Это также подтверждает ранние слухи о том, что действие картины развернется в 1969 году.

Появились первые кадры из «Индианы Джонса 5»

В ленте также сыграли Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Томас Кречманн («Таксист»), Антонио Бандерас («Главная роль») и Шонет Рене Уилсон («Ординатор»). Режиссером выступает Джеймс Мэнголд («Ford против Ferrari»). Еще в мае этого года Форд заявил, что съемочная команда «почти закончила работу над фильмом», поэтому его первый полноценный трейлер, скорее всего, мы сможем увидеть уже в ближайшем будущем.

Премьера «Индианы Джонса 5» состоится 30 июня 2023 года.

Фото: Empire Magazine
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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