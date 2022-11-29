Скарлетт Йоханссон снимется в мини-сериале по роману писателя Джона Катценбаха

Скарлетт Йоханссон дебютирует на телевидении. По данным издания Variety, звезда киновселенной Marvel сыграет главную роль в мини-сериале по роману писателя Джона Катценбаха «Во имя справедливости» (Just Cause). Проектом занимается стриминговый сервис Amazon Prime Video.

В опубликованном в 1992 году литературном первоисточнике речь идет о темнокожем заключенном, приговоренном к смертной казни за убийство девочки. Смертник утверждает, что он не виновен в преступлении. Он отправляет письму репортеру криминальной хроники Мэтту Коуарту и тот начинает публиковать статьи, помогающие узнику избежать наказания. Специально для шоу создатели изменили пол журналиста. Йоханссон воплотит его женский аналог — Мэдди Коуарт.

Примечательно, что это уже не первая экранизация данной истории. В 1995 году вышел фильм «Правое дело» с Шоном Коннери в главной роли, и в нем Йоханссон исполнила роль дочки протагониста. На должность сценариста утверждена Кристи Холл («Меня это не устраивает!»). Йоханссон также выступит исполнительным продюсером предстоящего мини-сериала.

В 2023 году Йоханссон появится в «Городе астероидов» Уэса Андерсона и драме Кристин Скотт Томас «Свадьба моей матери». Сейчас она работает над научно-фантастическим фильмом с Ченнингом Татумом «Проект «Артемида», а в более отдаленных перспективах у нее заявлены семейный блокбастер Disney «Башня ужаса», который поставит Тайка Вайтити, и хоррор Apple TV+ «Невеста» о возлюбленной монстра Франкенштейна.