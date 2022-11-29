Джеймс МакЭвой поделился мнением, почему франшиза «Люди Икс» завершилась не лучшим образом

Джеймс МакЭвой сейчас готовится к премьере третьего сезона «Темных начал», в связи с чем он дал объемное интервью журналу GQ, в котором его традиционно спросили о фильмах про Людей Икс. Актер сыграл в четырех лентах франшизы о мутантах и с теплотой вспоминает это время, но считает, что серия завершилась далеко не лучшим образом. И вот почему:

«Для меня «Люди Икс» — один из наиболее позитивных опытов в студийной системе. Это была не просто работа ради денег. Пожалуй, «Дни минувшего будущего» — чуть ли не лучший из фильмов, где мне довелось участвовать. Самое явное упущение всей серии, на мой взгляд, заключается в том, что мы не использовали возможность развить отношения Ксавьера и Магнето, а ведь на этом буквально был основан первый фильм [«Люди Икс: Первый класс»]. Зачем было отказываться от столь крепкого повествовательного элемента?».

После исторического слияния Disney и 20th Century Fox «Люди Икс» вернулись под контроль Marvel, которая сейчас активно развивает тему мультивселенной. Данная концепция дает автором блокбастеров безграничный спектр возможностей по вплетению в MCU персонажей из других миров. Благодаря этому в сиквел «Доктора Стрэнджа» включили камео Патрика Стюарта в образе Чарльза Ксавьера. Теперь есть основания ожидать, что таким образом на экраны могут вернуть и более молодую версию персонажа в исполнении МакЭвоя. Сам актер всячески отрицает фанатские теории:

«Скажу очень быстро: «С меня хватит». Или так: «Меня это не особо заботит». Нужно двигаться вперед. Со мной никто не связывался, а если бы даже я что-то знал, то точно не стал бы тут разбалтывать».

Полноценное возвращение мутантов начнется в «Дэдпуле 3», а наиболее очевидный вариант, где может появиться множество камео — фильм «Мстители: Секретные войны».