Warner Bros обещает единое и целостное будущее киновселенной DC

Расширенную вселенную DC ожидает масштабное перестройка, потому что теперь супергеройская франшиза будет двигаться в совершенно другом направлении. Таким оптимистичным комментарием поделился в интервью для The Wrap глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав. Генеральный директор намекнул, что отныне новые проекты не будут завязаны на тематике мультивселенной, а будут включены в единое и целостное повествование по модели MCU.

В частности, Заслав настроен сократить экранное количество действующих Бэтменов, которых сейчас три — Бен Аффлек, Майкл Китон и Роберт Паттинсон. Если же брать в расчет автономную трилогию с Кристианом Бэйлом, то четыре. По словам Заслава, новоявленные креативные кураторы DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран уже занимаются данным вопросом:

«В течение следующих нескольких лет вы увидите большой рост и появление новых возможностей в DC — больше не будет четырех Бэтменов. Часть нашей стратегии заключается в том, чтобы вывести их из киновселенной DC, что Джеймс и Питер и собираются сделать. Они взбудоражат фанатов».

Кто будет основным Бэтменом в киновселенной DC, пока ясности нет, но серия с Паттинсоном точно никуда не денется — как «Джокер» и трилогия Кристофера Нолана, это будет отдельная ветка со своим миром и спин-оффами, за которую отвечает исключительно режиссер Мэтт Ривз. Что до Бэтмена киновселенной DC, то вопрос остается открытым. Не исключено, что в этом статусе вернется Бен Аффлек. При пришлом начальстве DC планировалось сделать центральным Бэтменом Китона, из-за чего его включили во «Флэша» и задействовали в отмененном фильме «Бэтгерл». У возрастного актера было также камео в сиквеле «Аквамена», но внезапно от него отказались в пользу появления Аффлека — свои сцены звезда блокбастеров Зака Снайдера отснял еще в конце июля.

Сейчас Ганн и Сафран выстраивают десятилетний план для кинотеатральных, телевизионных и анимационных проектов DC.