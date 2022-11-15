Слух: Warner Bros планирует экранизировать пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя»

По информации издания Puck News, Warner Bros. планирует экранизировать пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Оригинальное произведение многими фанатами считается восьмой частью книжной саги о «мальчике, который выжил». Четырехтактная пьеса была написана Джеком Торном и вдохновлена Дж. К. Роулинг. Премьера первого спектакля состоялась в 2016 году в лондонском театре Вест-Энда.

Главным героем пьесы выступает сын Гарри, Альбус Северус Поттер. Он также учится в Хогвартсе, где однажды попадает в страшные неприятности. В своих приключениях он встречает множество персонажей оригинальных книг, а также их детей. Хотя «Проклятое дитя» стало чрезвычайно успешной постановкой, побившей рекорд по количеству проданных билетов за неделю, некоторые поклонники Поттерианы считает, что его сюжет противоречит романам Роулинг, а критики и вовсе называет произведение «фанфиком».

Теперь же журналистам стало известно, что пьеса может обрести полноценную экранизацию, которая станет новой частью стратегии Warner Bros. по развитию франшизы о Гарри Поттере. Согласно новой информации, президент компании Дэвид Заслав с помощью этого проекта надеется реабилитировать серию фильмов после недавних неудач «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора», ставшего самой провальной с финансовой и критической точек зрения картиной по вселенной Роулинг.

Вернется ли кто-то из актеров оригинальных фильмов к своим ролям, пока неизвестно. Многие из них ранее уже заявляли, что хотят дистанцироваться от франшизы и не жалеют вновь играть в ней. В то же время режиссер первых двух частей «Гарри Поттера» Крис Коламбус в 2021 году сказал, что очень заинтересован в том, чтобы снять фильм по пьесе.