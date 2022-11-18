Вор Уиллем Дефо оказывается в смертельной западне в трейлере интригующего триллера «Внутри»

Студия Focus Features представила дебютный трейлер интригующего психологического монотриллера «Внутри». Главную роль в картине сыграл четырехкратный номинант на премию «Оскар» Уиллем Дефо.

В центре сюжета — неудачливый похититель произведений искусства по имени Немо (Дефо). Его очередное ограбление идет не по плану, из-за чего он попадает в крайне тяжелую ситуацию. Главный герой оказывается запертым в изолированном высокотехнологичном нью-йоркском пентхаусе элитного небоскреба, где кроме дорогостоящих полотен ничего толкового нет. Оставшись без еды, воды и подручных приспособлений, которые могли бы помочь ему выбраться из западни, Немо придется полагаться лишь на везение и собственную смекалку. В противном случае, это место может стать его гробницей.

По сути, «Внутри» — это спектакль одного актера. В касте заняты и другие исполнители, но они сыграли исключительно вспомогательные роли. Поставил ленту греческий режиссер-дебютант Василис Кацупис, а оригинальный сценарий написал Бен Хопкинс («Марионетка», «Девять жизней Томаса Катца»). В остальной ансамбль вошли Жене Бервутс, Джозия Круг и Элайза Стейк.

Кинотеатральный релиз фильма намечен на 10 марта 2023 года.