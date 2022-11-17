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Киноафиша Новости Уилл Смит стремится избавиться от оков рабства в новом трейлере драмы «Освобождение»

Уилл Смит стремится избавиться от оков рабства в новом трейлере драмы «Освобождение»

17 ноября 2022 10:11
Уилл Смит стремится избавиться от оков рабства в новом трейлере драмы «Освобождение»

В ролике оскароносному актеру приходится скрываться на непроходимых болотах, драться с аллигатором и воевать на стороне северян.

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил новый трейлер будущей исторической драмы «Освобождение». Главные роли в фильме исполнили Уилл Смит («Король Ричард»), Бен Фостер («Трамвай «Желание»), Стивен Огг («Солнце») и Дэвид Денман («Крупная рыба»).

Картина основана на реальных событиях. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США (1861-1865). В центре истории — беглый раб Питер (Смит), который решил во что бы то ни стало сбежать от своих суровых хозяев и вернуться к семье. В ролике, который длится почти три минуты, показано, какие испытания придется преодолеть герою на пути к свободе: пробраться через непроходимые болота, сразиться с аллигатором и даже вступить в армию Союза. Он говорит, что, несмотря на все издевательства и жестокость, которые ему приходится терпеть от своих бывших хозяев, они «никогда не сломают его».

Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, автор знаменитых фильмов «Тренировочный день», «Стрелок» и «Левша».

«Освобождение» станет первым фильмом Смита после большого скандала на церемонии «Оскар», когда актер дал пощечину ведущему Крису Року. Позже Смит извинился за свои действия и принял решение уйти из Академии. С тех пор актер практически не появлялся на публике.

«Освобождение» выйдет в мировой прокат 2 декабря, а на Apple TV+ фильм появится 9 декабря.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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