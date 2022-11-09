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Киноафиша Новости «Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов

«Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов

9 ноября 2022 16:32
«Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов

Американский актер пришел в ужас от искажения культовых фраз из фильмов.

Иностранные киноленты, перед тем как попасть в российский прокат, проходят два этапа локализации: речи героев и самого названия. Ни для кого не секрет, что такие переводы чаще всего искажают название фильмов, полностью меняя авторскую задумку. Но некоторые фразы американских кинолент, ставшие культовыми в Соединенных Штатах, были настолько сильно искажены в русском переводе, что потеряли весь смысл.

Это привело в самый настоящий шок американского актера и ведущего канала Skyeng Дэни.

«Мне стало обидно как актеру за культовые фразы из фильмов и сериалов. Ведь россияне никогда их не слышали, потому что их неправильно перевели!» — раздраженно восклицал блогер.

«Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов

Дэни привел примеры из фильмов «Крепкий орешек», «Большой Лебовский», «Форрест Гамп», «Мстители: Финал» и сериала «Игра престолов».

Перевод фильма «Крепкий орешек» — кто, блин, придумал? Типа, классный пацан? Нет, это Die Hard!.

Российский дубляж легендарного фильма «Большой Лебовский» также показался американцу очень странным. Больше всего возмущений вызвала кличка главного героя. Вместо оригинального dude (чувак — прим. ред.), в России его назвали Дюдя, Ваше Дюдячество, Дюдик, Эль Дюдерино.

«Хочу сказать спасибо большое, что не перевели фильм «Форрест Гамп» как «Гамповский лес», потому что в таком случае я бы сдох сразу», — пошутил Дэни, разбирая ошибки в переводе фильма.

Ключевой ошибкой в переводе фильма актер назвал искажение фразы «Death is just a part of life. Something we’re all destined to do» («Смерть — это просто часть жизни. Что-то, что суждено каждому из нас»). В русском дубляже полностью изменили смысл этой фразы: «Смерть — это продолжение жизни. Мы не знаем, что нам суждено».

«Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов

«Я это впервые слышу, и это дичь редкостная. Кто это перевел? Свяжите меня с этим переводчиком, чтобы я просто высказал ему все, что я о нем думаю!» — возмущенно прокричал американский блогер.

Досталось и американским переводчикам. Блогер сильно возмущался американской локализации фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», который перевели как Ivan Vasilievich: Back to the Future, «Кавказская пленница» — Kidnapping, Caucasian Style, «Особенности национальной охоты» — Peculiarities of the National Hunt, «Ширли-Мырли» — Shirli-myrli.

«Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов

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Мария Бабаева
Мария Бабаева
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