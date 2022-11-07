Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф
Отечественный десант на «фабрике грез».
Всем киноманам известно, что Константин Хабенский, Светлана Ходченкова и Данила Козловский уже не раз появлялись на экране в зарубежных блокбастерах. Но сегодня по их стопам уверенно идут и другие российские звезды.
Стася Милославская
В 2022 году международный стриминг-гигант Netflix презентовал новый шпионский сериал «С холода». Примечательно, что в нем сыграли значимые роли сразу две российские актрисы. Более зрелое поколение отечественного кинематографа представила Алена Хмельницкая, а из молодых дарований в Голливуд пригласили девушку Александра Петрова – 27-летнюю красавицу Стасю Милославскую. Она воплотила образ советской шпионки, завербованной ЦРУ. Кстати, переозвучивать ее персонажа для англоязычной аудитории не стали: режиссер был покорен очаровательным русским акцентом Стаси, который придал образу аутентичности. В своих соцсетях актриса признается, что по контракту ей приходится до последнего скрывать детали предстоящих зарубежных проектов. Так что, возможно, именно сейчас она работает над новой ролью.
Марта Кесслер
Карьера этой юной актрисы только начинается, ведь сейчас ей всего 13 лет. Тем не менее на ее счету уже десятки фильмов и сериалов, включая крупные зарубежные проекты. Марта родилась под фамилией Тимофеева в творческой семье московской балерины и профессионального музыканта, а псевдоним Кесслер она взяла для съемок за рубежом. Появившись в роли Констанс в сериале «Тайное общество мистера Бенедикта», девочка буквально влюбила в себя зрителей со всего мира. Еще бы – огромные глаза, светлые волосы и бойкий характер! Также Марте уже довелось сняться вместе со звездой «Игры престолов» Софи Тернер в сериале «Выжить». Сейчас она проходит новые пробы на киностудии Fox в Лос-Анджелесе.
Александр Петров
Покоритель женских сердец и заслуженный Гоголь всея Руси Саша Петров не отстает от своей возлюбленной Стаси Милославской. Его дебют в Голливуде состоялся в 2019 году, да не где-нибудь, а сразу в фильме Люка Бессона «Анна». А через два года он уже получил большую роль в греческом фильме «Человек Божий» в одном касте с самим Микки Рурком. Но даже на этом Петров останавливаться не намерен! Прямо сейчас он работает с легендарным режиссером Романом Полански над детективной драмой «Дворец». Кстати, вместе с ним в предстоящем фильме появится еще одна российская актриса – кинодебютантка Марина Страхова.
Диана Пожарская
Звезда сериала «Отель Элеон» впервые снялась в международном проекте в 2020 году. Это была главная женская роль в российско-сербском фильме «Отель «Белград» в паре с Милошем Биковичем. Но вскоре Диана пошла дальше: уже через год ее пригласили в британскую драму «Жар-птица», которая получила неплохие рейтинги. А в данный момент она задействована в сериале «Не с первой попытки» от Apple TV+. Правда, на какое-то время девушке придется сделать паузу в съемках, ведь недавно она нашла свое семейное счастье с актером Иваном Янковским и родила малыша.
Александр Кузнецов
Тридцатилетний актер родом из Севастополя уже успел поработать и в Бельгии, и во Франции, и в Дании. Но его самым завидным иностранным контрактом, несомненно, стала роль Хельмута в американо-британском фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» по культовой вселенной Джоан Роулинг в 2022 году. Там ему довелось сняться вместе с Джудом Лоу и Мадсом Миккельсеном. Также на счету Кузнецова роли в сериале «Камикадзе» и драме «Мой легионер», которая тоже вышла в российский прокат в текущем году. Вероятнее всего, мы еще не раз увидим нашего колоритного соотечественника в голливудских кинобестселлерах.
Юлия Снигирь
Эта актриса дебютировала в Голливуде еще в 2013 году, причем сразу в одном касте с Брюсом Уиллисом – в боевике «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть». Затем Снигирь получила – ни много ни мало – главную роль в американском триллере «Отмороженные». В 2020-м Юлию также привлекли к участию в международном проекте Паоло Соррентино «Молодой Папа» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем. Несмотря на все особенности мировой геополитической ситуации, российская звезда пользуется спросом за границей и сегодня. В 2023 году на экраны выйдет кубинская драма Devil's Fruit с ее участием.