Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф

Всем киноманам известно, что Константин Хабенский, Светлана Ходченкова и Данила Козловский уже не раз появлялись на экране в зарубежных блокбастерах. Но сегодня по их стопам уверенно идут и другие российские звезды.

В 2022 году международный стриминг-гигант Netflix презентовал новый шпионский сериал «С холода». Примечательно, что в нем сыграли значимые роли сразу две российские актрисы. Более зрелое поколение отечественного кинематографа представила Алена Хмельницкая, а из молодых дарований в Голливуд пригласили девушку Александра Петрова – 27-летнюю красавицу Стасю Милославскую. Она воплотила образ советской шпионки, завербованной ЦРУ. Кстати, переозвучивать ее персонажа для англоязычной аудитории не стали: режиссер был покорен очаровательным русским акцентом Стаси, который придал образу аутентичности. В своих соцсетях актриса признается, что по контракту ей приходится до последнего скрывать детали предстоящих зарубежных проектов. Так что, возможно, именно сейчас она работает над новой ролью.

Стася Милославская в сериале «С холода»

Карьера этой юной актрисы только начинается, ведь сейчас ей всего 13 лет. Тем не менее на ее счету уже десятки фильмов и сериалов, включая крупные зарубежные проекты. Марта родилась под фамилией Тимофеева в творческой семье московской балерины и профессионального музыканта, а псевдоним Кесслер она взяла для съемок за рубежом. Появившись в роли Констанс в сериале «Тайное общество мистера Бенедикта», девочка буквально влюбила в себя зрителей со всего мира. Еще бы – огромные глаза, светлые волосы и бойкий характер! Также Марте уже довелось сняться вместе со звездой «Игры престолов» Софи Тернер в сериале «Выжить». Сейчас она проходит новые пробы на киностудии Fox в Лос-Анджелесе.

Марта Кесслер в сериале «Тайное общество мистера Бенедикта»

Покоритель женских сердец и заслуженный Гоголь всея Руси Саша Петров не отстает от своей возлюбленной Стаси Милославской. Его дебют в Голливуде состоялся в 2019 году, да не где-нибудь, а сразу в фильме Люка Бессона «Анна». А через два года он уже получил большую роль в греческом фильме «Человек Божий» в одном касте с самим Микки Рурком. Но даже на этом Петров останавливаться не намерен! Прямо сейчас он работает с легендарным режиссером Романом Полански над детективной драмой «Дворец». Кстати, вместе с ним в предстоящем фильме появится еще одна российская актриса – кинодебютантка Марина Страхова.

Александр Петров в фильме «Человек Божий»

Звезда сериала «Отель Элеон» впервые снялась в международном проекте в 2020 году. Это была главная женская роль в российско-сербском фильме «Отель «Белград» в паре с Милошем Биковичем. Но вскоре Диана пошла дальше: уже через год ее пригласили в британскую драму «Жар-птица», которая получила неплохие рейтинги. А в данный момент она задействована в сериале «Не с первой попытки» от Apple TV+. Правда, на какое-то время девушке придется сделать паузу в съемках, ведь недавно она нашла свое семейное счастье с актером Иваном Янковским и родила малыша.

Диана Пожарская в фильме «Жар-птица»

Тридцатилетний актер родом из Севастополя уже успел поработать и в Бельгии, и во Франции, и в Дании. Но его самым завидным иностранным контрактом, несомненно, стала роль Хельмута в американо-британском фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» по культовой вселенной Джоан Роулинг в 2022 году. Там ему довелось сняться вместе с Джудом Лоу и Мадсом Миккельсеном. Также на счету Кузнецова роли в сериале «Камикадзе» и драме «Мой легионер», которая тоже вышла в российский прокат в текущем году. Вероятнее всего, мы еще не раз увидим нашего колоритного соотечественника в голливудских кинобестселлерах.

Александр Кузнецов в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Эта актриса дебютировала в Голливуде еще в 2013 году, причем сразу в одном касте с Брюсом Уиллисом – в боевике «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть». Затем Снигирь получила – ни много ни мало – главную роль в американском триллере «Отмороженные». В 2020-м Юлию также привлекли к участию в международном проекте Паоло Соррентино «Молодой Папа» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем. Несмотря на все особенности мировой геополитической ситуации, российская звезда пользуется спросом за границей и сегодня. В 2023 году на экраны выйдет кубинская драма Devil's Fruit с ее участием.