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Киноафиша Новости Брайан Крэнстон поделился впечатлениями от сотрудничества с Уэсом Андерсоном

Брайан Крэнстон поделился впечатлениями от сотрудничества с Уэсом Андерсоном

1 ноября 2022 12:26
Брайан Крэнстон поделился впечатлениями от сотрудничества с Уэсом Андерсоном

По словам актера, съемки требовали высокой концентрации.

Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон дал интервью порталу Collider и в ходе беседы рассказал о сотрудничестве с режиссером Уэсом Андерсоном. В прошлом году актер снялся у постановщика «Французского вестника» в мелодраматической комедии «Город астероидов» и, по словам исполнителя, работать было непросто, но очень интересно:

«Когда работаешь с таким автором, это требует большого доверия. Мы снимали предстоящий фильм «Город астероидов» в Испании и это было чрезвычайно непросто. Работать с Уэсом нелегко. У него все очень детально и выверено, поэтому требуется высокая концентрация. Компенсируется все конгениальностью и совместным опытом. Мы все проживали в пятизвездочном отеле и каждый вечер собирались на банкет. Еженедельно мы общались и веселились. Кто-то даже приносил гитару. Было так по-семейному. Словно какой-то актерский лагерь мечты. Я получил очень и очень хороший творческий опыт, хотя еще раз отмечу, что работа была очень специфической и крайне сложной».

В звездный актерский состав «Города астероидов» также вошли Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Стив Карелл, Майя Хоук, Джефф Голдблюм, Эдвард Нортон, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Уиллем Дефо, Джеффри Райт, Джейсон Шварцман, Тони Револори, Мэтт Диллон, София Лиллис, Руперт Френд, Лив Шрайбер и Хонг Чау. Андерсон написал сценарий вместе с Романом Копполой («Королевство полной луны»).

Известно, что действие развернется в вымышленном американском пустынном городке, а в центре повествования окажутся студенты и их семьи. Персонажи собираются на детско-юношеском съезде по наблюдению за звездами.

Релиз фильма состоится предположительно в 2023 году.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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