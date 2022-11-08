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Киноафиша Новости Ведущим предстоящей церемонии «Оскар» выступит Джимми Киммел

Ведущим предстоящей церемонии «Оскар» выступит Джимми Киммел

8 ноября 2022 12:39
Ведущим предстоящей церемонии «Оскар» выступит Джимми Киммел

Продюсеры церемонии надеются, что Киммел сможет вернуть премии потерянную популярность.

Американская академия кинематографических искусств и наук и телеканал ABC выбрали ведущего следующей 95-й церемонии вручения премии «Оскар». Об этом объявили продюсеры кинопремии Гленн Вайс и Рики Киршнер. Торжественный вечер вновь проведет популярный ведущий Джимми Киммел, известный в первую очередь по собственному авторскому вечернему ток-шоу Jummy Kimmel Live!

Для Киммела это выступление в качестве ведущего «Оскара» станет уже третьим в карьере. Ранее он также вел вручение 2017 (89-я церемония) и 2018 (90-я церемония) годов. Кроме того, Киммел уже успел сыграть уникальную роль в истории премии, ведь именно он стоял во главе шоу во время печально известного инцидента, когда Уоррен Битти и Фэй Данауэй по ошибке объявили мюзикл «Ла-Ла Ленд» победителем в номинации «Лучший фильм». После этого на сцену вышел сам Киммел и, извинившись, сказал, что премия на самом деле досталась драматическому фильму «Лунный свет». К счастью, он получил возможность реабилитироваться в следующем году, когда вновь был выбран ведущим церемонии, а Битти и Данауэй снова вышли на сцену, чтобы объявить победителя в главной номинации, которым стала «Форма воды». Во второй раз вечер прошел без происшествий.

Согласно статистике телевизионных рейтингов, «Оскар» 2017 года привлек 32,9 млн зрителей, а церемония 2018 году уже значительно меньше — всего 26,5 млн. «Оскар» 2019 года, прошедший без ведущего, посмотрели 29,6 млн зрителей. Однако за последние три года рейтинги «Оскара» вновь значительно опустились по сравнению с предыдущим периодом из-за пандемии и последующего за ней сокращения церемонии. Прошлогоднюю церемонию посмотрели всего 16,6 млн человек, что является вторым самым низким показателем в истории премии.

Судя по всему, продюсеры канала ABC, который отвечает за трансляцию «Оскара», надеются, что возвращение Киммела сможет хоть в какой-то мере вернуть рейтинги на прежний уровень.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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