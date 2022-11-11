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Киноафиша Новости Полнометражные мультфильмы «Аватар: Легенда об Аанге» и «Губка Боб» получили даты релиза

Полнометражные мультфильмы «Аватар: Легенда об Аанге» и «Губка Боб» получили даты релиза

11 ноября 2022 16:47
Полнометражные мультфильмы «Аватар: Легенда об Аанге» и «Губка Боб» получили даты релиза

Фанатам придется запастись терпением.

Киностудия Paramount Pictures огласила официальные даты релиха двух крупных анимационных проектов от Nickelodeon — речь о полнометражных мультфильмах по мультсериалам «Аватар: Легенда об Аанге» и «Губка Боб квадратные штаны». Пока еще безымянную ленту о Повелителе стихий выпустят в кинотеатры 10 октября 2025 года, а новые похождения легенды Бикини Боттома окажутся на больших экранах на несколько месяцев раньше — 23 мая 2025-го.

О сюжете предстоящего проекта по «Аватару» известно сейчас лишь в общих чертах. Во время презентации на мероприятии Comic-Con в Сан-Диего выяснилось, что в центре повествования окажутся повзрослевший Аанг и его верные друзья. Над сценарием работают Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко, создатели оригинального мультсериала «Аватар» и его спин-оффа «Легенда о Корре». Режиссурой займется Лорен Монтгомери («Бэтмен: Год первый», «Легенда о Корре»). Будущий мультик станет первым из трех запланированных. Производство проходит на Avatar Studios — специально созданном подразделение Nickelodeon, которое занимается вселенной «Аватара». Также по мотивам франшизы в следующем году выйдет масштабный игровой сериал, однако ДиМартино и Кониецко в нем не задействованы из-за личных творческих соображений.

Что касается «Губки Боба», то это будет уже четвертая полнометражная картина об этом персонаже после анимационных комедий 2004, 2015 и 2020 годов. Последний на данный момент фильм вышел в разгар пандемии, что сильно отразилось на кассовых сборах.

Фото: Nickelodeon Animation
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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