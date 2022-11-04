В сериале по фильму Гая Ричи «Джентльмены» главную роль сыграет Тео Джеймс

Уже давно анонсированный многосерийный спин-офф «Джентльменов» Гая Ричи, который выйдет на сервисе Netflix, обрел исполнителя главной роли. Как передает Variety, ведущую партию в предстоящем шоу стриминга сыграет Тео Джеймс — звезда кинотрилогии «Дивергент» и недавней телевизионной адаптации «Жены путешественника во времени» от HBO.

В центре сюжета многосерийной криминальной драмы окажется Эдди Холстед (Джеймс), наследник огромного имущества своего покойного отца. Главный герой узнает, что доставшееся ему поместье является частью империи легендарного травяного короля Микки Пирсона (Мэттью МакКонахи). Теперь этому достойному молодому человеку нужно будет взять дело в свои руки и приложить все усилия, чтобы овладеть уникальным темным искусством британского преступного мира.

Наряду с МакКонахи в оригинальной картине 2019 года снялись Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Хью Грант, Генри Голдинг, Мишель Докери, Джереми Стронг и Эдди Марсан. Вернется ли кто-нибудь из них в ответвлении, пока не ясно. Остальные подробности каста озвучат в самое ближайшее время, потому что съемки стартуют в Лондоне уже на следующей неделе.

Ричи планирует лично поставить два эпизода и вместе с Мэттью Ридом («Острые козырьки») выступает соавтором сценария и исполнительным продюсером проекта. В производственную команду вошли также Билл Блок и соавторы оригинала Айван Эткинсон и Марн Дэвис. Производство курирует телевизионное подразделение студии Miramax.