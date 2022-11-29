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Киноафиша Новости Молодой оперативник попадает в ОПУ в трейлере комедийного сериала «Я слежу за тобой»

Молодой оперативник попадает в ОПУ в трейлере комедийного сериала «Я слежу за тобой»

29 ноября 2022 16:13
Молодой оперативник попадает в ОПУ в трейлере комедийного сериала «Я слежу за тобой»

Главные роли сыграли Илья Ильиных и Тимофей Трибунцев.

На официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра PREMIER появился дебютный трейлер комедийного сериала «Я слежу за тобой». Предстоящее шоу будет представлять собой многожанровую историю о приключениях очень разных, но в то же время в чем-то похожих сотрудников отдела наружного наблюдения полиции.

В центре сюжета многосерийной сатиры окажется молодой и чрезвычайно старательный опер Титов, случайно срывающий крупную операцию по отлову наркоторговцев. Кроме того, он наносит ранение сотруднику «наружки» Шухеру. В качестве наказания Титова переводят в оперативно поисковое отделение (ОПУ), т.е. «наружку», а в напарники ему назначают Шухера. Последний является полной противоположностью своего нового компаньона и делает все как полагается — по учебнику. Противоположностям приходится сутки напролет проводить время вместе, из-за чего каждое их дежурство превращается в настоящее приключение.

В основной актерский состав вошли Илья Ильиных, Тимофей Трибунцев, Георгий Мартиросян, Михаил Трясоруков, Ирина Вербицкая, Олег Комаров и Арина Постникова. Постановщиком выступил Леонид Гардаш.

Премьера «Я слежу за тобой» состоится 1 декабря.

Фото: PREMIER
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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