Режиссер Джеймс Ганн опубликовал список песен из праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»
Ганн знаменит своим музыкальным вкусом и умением собрать драйвовый саундтрек.
Джеймс Ганн представил список песен, которые вошли в саундтрек рождественского спецвыпуска «Стражей Галактики».
К своим главным ролям в праздничной картине вернулись Крис Пратт, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Вин Дизель, Брэдли Купер и Шон Ганн. По сюжету, команда космических защитников решает организовать незабываемое Рождество для Питера Квилла (Пратт). Они отправляются на Землю в поисках идеального подарка для своего друга.
Ганн предпочитает самостоятельно составлять саундтрек для всех частей «Стражей Галактики», и рождественский спецвыпуск не стал исключением. Всего в его список вошли 11 композиций. Среди них можно найти как любимую музыку самого Ганна, например, песни групп The Smashing Pumpkins и Hanoi Rocks, так и культовые рождественские композиции Christmas Wrapping от The Waitresses и Fairytale of New York от The Pogues и Кристи МакКолл, которая до сих пор удерживает статус самой популярной рождественской песни XXI века в Великобритании. Кроме того, группа Old 97s и Кевин Бейкон (актер также ведет успешную музыкальную карьеру) совместно написали песню Here It Is Christmastime специально для фильма. Бейкон также сыграл в картине вымышленную версию самого себя.
Полный список композиций, вошедших в фильм:
- Dead By X-mas – Hanoi Rocks
- Christmas Treat – Julian Casablancas
- Mrs. Claus – Little Jackie
- Just Like Christmas – Low
- Christmastime – The Smashing Pumpkins
- Fairytale of New York – The Pogues и Кристи МакКолл
- Christmas Wrapping – The Waitresses
- Is This Christmas – The Wombats
- I Want An Alien For Christmas – Fountains of Wayne
- I Don't Know What Christmas Is (But Christmastime Is Here) – Old 97's
- Here It Is Christmastime – Кевин Бейкон и Old 97's
Специальный выпуск «Стражей Галактики» выйдет на Disney+ 25 ноября.