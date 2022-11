Режиссер Джеймс Ганн опубликовал список песен из праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»

Джеймс Ганн представил список песен, которые вошли в саундтрек рождественского спецвыпуска «Стражей Галактики».

К своим главным ролям в праздничной картине вернулись Крис Пратт, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Вин Дизель, Брэдли Купер и Шон Ганн. По сюжету, команда космических защитников решает организовать незабываемое Рождество для Питера Квилла (Пратт). Они отправляются на Землю в поисках идеального подарка для своего друга.

Ганн предпочитает самостоятельно составлять саундтрек для всех частей «Стражей Галактики», и рождественский спецвыпуск не стал исключением. Всего в его список вошли 11 композиций. Среди них можно найти как любимую музыку самого Ганна, например, песни групп The Smashing Pumpkins и Hanoi Rocks, так и культовые рождественские композиции Christmas Wrapping от The Waitresses и Fairytale of New York от The Pogues и Кристи МакКолл, которая до сих пор удерживает статус самой популярной рождественской песни XXI века в Великобритании. Кроме того, группа Old 97s и Кевин Бейкон (актер также ведет успешную музыкальную карьеру) совместно написали песню Here It Is Christmastime специально для фильма. Бейкон также сыграл в картине вымышленную версию самого себя.

Полный список композиций, вошедших в фильм:

Dead By X-mas – Hanoi Rocks

Christmas Treat – Julian Casablancas

Mrs. Claus – Little Jackie

Just Like Christmas – Low

Christmastime – The Smashing Pumpkins

Fairytale of New York – The Pogues и Кристи МакКолл

Christmas Wrapping – The Waitresses

Is This Christmas – The Wombats

I Want An Alien For Christmas – Fountains of Wayne

I Don't Know What Christmas Is (But Christmastime Is Here) – Old 97's

Here It Is Christmastime – Кевин Бейкон и Old 97's

Специальный выпуск «Стражей Галактики» выйдет на Disney+ 25 ноября.