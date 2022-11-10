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Киноафиша Новости Звезда «Целиком и полностью» рассказала, чем на съемках заменили человеческую плоть

Звезда «Целиком и полностью» рассказала, чем на съемках заменили человеческую плоть

10 ноября 2022 13:29
Звезда «Целиком и полностью» рассказала, чем на съемках заменили человеческую плоть

Актрисе действительно понравился вкус «съемочного мяса».

Тейлор Расселл, звезда будущего фильма Луки Гуаданьино «Целиком и полностью», посвященного любви двух каннибалов, в интервью для Slash Film поделилась подробностями о том, как команда работала над сценами с поеданием человеческой плоти.

Актриса сказала, что изначально режиссер планировал скормить ей кукурузный сироп, но вместо нее специалисты изготавливали специальную смесь, которая действительно была очень вкусной:

«Когда речь зашла о практических эффектах, Лука сказал нам, что мы будем есть искусственные части тела, покрытые кукурузным сиропом. Но на площадке все оказалось немного иначе. Члены нашей невероятной команды по спецэффектам и другие специалисты, которые занимались всеми подобными вещами, сказали мне, что они изготовили специальную смесь из мараскиновой вишни, темного шоколада и фруктовых рулеток. Она была очень сладкой и вкуснее, чем что-либо, что вы можете себе представить».

Фильм «Целиком и полностью» основан на одноименном романе писательницы Камиллы Де Анджелис. По сути, картина повествует о взрослении двух молодых людей, которые пытаются преодолеть общественные стереотипы и, буквально и фигурально, разобраться со скелетами в своих шкафах. Другой исполнитель главной роли в фильме, Тимоти Шаламе, во время разговора с журналистами Deadline на Венецианском кинофестивале сказал о том, что он был рад сыграть юношу, не имеющего привязанности к социальным сетям:

«Для меня было большим облегчением сыграть персонажа, который борется с внутренними дилеммами, не имея возможности зайти в социальные сети и узнать оттуда о том, как вписаться в круг сверстников. Я думаю, что жить сейчас непросто. Предчувствие общественного коллапса будто витает в воздухе. И я надеюсь, что именно по этой причине фильмы с такими героями и становятся популярны».

Премьера «Целиком и полностью» состоится 23 ноября.

Фото: MGM
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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