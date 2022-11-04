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Киноафиша Новости Японская кинокомпания Toho анонсировала новый фильм о Годзилле

Японская кинокомпания Toho анонсировала новый фильм о Годзилле

4 ноября 2022 12:05
Японская кинокомпания Toho анонсировала новый фильм о Годзилле

Будущая картина о культовом атомном ящере не будет связана с недавними голливудскими лентами.

Японская кинокомпания Toho, владеющая правами на франшизу фильмов о Годзилле, объявила о том, что уже приступила к разработке новой картины об огромном атомном ящере.

Анонс состоялся в рамках так называемого Всемирного дня Годзиллы, традиционно отмечаемого всеми фанатами 3 ноября. Именно в этот день в 1954 году на экраны в Японии вышла первая лента об этом знаменитом персонаже.

Автором будущей картины станет Такаси Ямадзаки, создатель фильмов «Люпен III: Первый», «Судьба: История Камакуры» и «Всегда: Закат на Третьей авеню». Ямадзаки не только выступит ее режиссером, но также напишет сценарий и займется визуальными эффектами.

При этом важно отметить, что новая картина никак не будет связан с серий фильмов Legendary Pictures, в которую входят «Годзилла» (2014), «Годзилла: Король монстров» и «Годзилла против Конга». Toho уже много лет развивает собственную франшизу, все части которой никак сюжетно не связаны друг с другом. В нее, в честности, входят «Годзилла: Возрождение» и «Годзиллы: Финальные войны».

Кроме того, представители Toho заявили, что съемки проекта уже были закончены, сейчас он находится на стадии постпроизводства. Он будет выпущен в японский прокат ровно через год, в следующий Всемирный день Годзиллы, 3 ноября 2023 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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