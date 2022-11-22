Вместо Летишии Райт новой Черной Пантерой в MCU могли стать М’Баку и Накия

После трагической кончины Чедвика Боузмана создатели сиквела «Черной Пантеры» оказались в чрезвычайно деликатном положении — им пришлось выбирать нового защитника Ваканды. Фавориткой в этом плане всегда была сестра главного героя Шури в исполнении Летишии Райт. В интервью журналу Rolling Stone сценарист «Черной Пантеры» Джо Роберт Коул поведал об альтернативных преемниках. Всех персонажей автор перечислять не стал, но в обсуждениях точно фигурировали М’Баку (Уинстон Дьюк) и Накия (Лупита Нионго):

«Мы долго обдумывали идеи и пытались вообразить, как бы развивалась история. Мы размышляли, какой из вариантов окажется наиболее интересным. В общем, пытались понять, что как лучше поступить и в каком ключе будут развиваться сюжетные арки персонажей после событий сиквела. М’Баку, несомненно, был одним из кандидатов. Но Шури была Черной Пантерой и в комиксах, поэтому даже в данном аспекте все было органично и естественно. Я думаю, в картине она попала в наиболее подходящие обстоятельства для становления Пантерой. Мы жонглировали идеями и решили выбрать самое походящее для сюжета. Вариант с Накией тоже рассматривался! Ее имя точно было на слуху».

В каком направлении дальше будет развиваться франшиза, пока большая загадка, но для Райт и многих других «Ваканда навсегда» — явно не последний проект в киновселенной Marvel. Помимо триквела, режиссер Райан Куглер разрабатывает для Disney+ два сериала о Ваканде.