Сет Роген сыграет в комедийном сериале о киноиндустрии

Комедиант Сет Роген поработает с потоковым сервисом Apple TV+. По сведениям Deadline, актер разрабатывает для стрим-платформы пока безымянный сериал, в котором речь пойдет об изнанке киноиндустрии.

Роген сыграет одну из ролей и займется режиссурой шоу вместе со своим постоянным творческим соратником Эваном Голдбергом, с которым они поставили комедии «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» и «Интервью». Оба также выступают исполнительными продюсерами и соавторами сценария наряду с Алексом Грегори и Питером Хайком — авторами комедии «Чего хотят мужчины» и сериала «Вице-президент». Производственный процесс курирует телевизионное подразделение Lionsgate.

О сюжете пока известно лишь в общих чертах. В центре повествования окажется легендарная голливудская студия на грани банкротства. Некогда процветающая кинокомпания пытается свести концы с концами, поскольку в современном мире настоящее искусство и коммерция — это совершенно несовместимые вещи.

В этом году Роген появился в нашумевшем мини-сериале Hulu «Пэм и Томми» и ностальгической драме Стивена Спилберга «Фабельманы». В числе ближайших проектов Рогена значится трагикомедия Азиза Ансари «Все мы смертны», драма Крэйга Гиллеспи «Глупые деньги», а также семейный блокбастер «Муфаса: Король лев» и мультфильмы «Супербратья Марио», «Черепашки-ниндзя» и «Кунг-фу Панда 4».