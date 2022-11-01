Роль в фильме «Материнский инстинкт» оказалась для Энн Хэтэуэй тяжелейшей в карьере

По словам актрисы, эта картина заставила ее столкнуться лицом к лицу со своим худшим страхом.

Обладательница премии «Оскар» Энн Хэтэуэй призналась, что роль в будущем фильме «Материнский инстинкт», ремейке одноименной бельгийской картины режиссера Оливье Массе-Депасса, оказалась для нее сложнейшей в карьере. Актриса сыграла в ленте главную роль в паре с Джессикой Честейн. Съемки были завершены в начале этого года.

Согласно официальному синопсису ремейка, действие развернется в 1960-х годах. В центре сюжета — две лучших подруги и соседки Элис (Честейн) и Селин (Хэтэуэй), живущие в тихом пригороде. Обе являются матерями мальчиков одного возраста. Но их идиллическое семейное счастье оказывается разрушено неким трагическим происшествием. В отношения женщин врываются вина, подозрение и паранойя, пробуждая в них темную сторону материнского инстинкта.

В разговоре с журналистами Vogue Hong Kong Хэтэуэй сказала, что во время съёмок ей пришлось столкнуться лицом к лицу со своим худшим страхом:

«Это была самая трудная роль, которую я когда-либо играла. Эта история напрямую коснулась моего худшего страха, и я чуть не отказалась от роли, потому что не знала, смогу ли я справиться с этой задачей как актриса».

Что именно эта был за страх, актриса не уточнила, однако можно предположить, что он касается благополучия ее собственных детей. У Хэтэуэй есть два сына от брака с Адамом Шульманом.

Также Хэтуэй добавила, что главная цель ее жизни — это быть хорошей актрисой:

«Моей целью всегда было стать лучшей актрисой, какой только смогу. Я выбираю тех режиссеров, которые понимают, что я хочу быть актрисой в первую очередь. А это значит, что я регулярно подвергаю себя риску и выхожу за зоны комфорта. И это означает, что я скорее возьму небольшую роль у великого режиссера, чем что-то другое, потому что так я могу учиться».

Дата выхода «Материнского инстинкта» пока неизвестна.