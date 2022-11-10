Дэниэлу Крэйгу больше понравилось сниматься в «Достать ножи», чем в фильмах о Джеймсе Бонде

Дэниэл Крэйг и Дэйв Батиста сотрудничали уже дважды — в блокбастере о Джеймсе Бонде «007: СПЕКТР» и детективе Райана Джонсона «Достать ножи: Стеклянная луковица». По мнению Батисты, его коллега гораздо лучше чувствует себя в проекте Джонсона, нежели во франшизе про британского супершпиона. В интервью изданию Entertainment Weekly звезда «Стражей Галактики» поделился своим мнением на этот счет:

«На съемках бондианы невооруженным взглядом было видно, что груз ответственности очень давит на него. В тот период он не казался счастливым человеком, но в сиквеле «Достать ножи» все выглядело наоборот. С ним было невероятно весело, он был приветлив, улыбался и намного больше общался с окружающими. Съемки в «007: СПЕКТР» этому не способствовали, но со «Стеклянной луковицей» все получилось иначе — мы все время находились вместе. Таким образом, я гораздо лучше узнал его как личность и по-настоящему смог оценить то, как он делает свою работу».

Батисту также поразил талант Крэйга к кардинальным перевоплощениям:

«Немного не по себе от того, с какой легкостью он перешел от Джеймса Бонда к Бенуа Блану. Меня всегда воодушевляло подобное, и я приклоняюсь перед людьми с таким талантом перевоплощений. Вот почему я хотел стать актером — мне хотело быть как они. Наверное, это прозвучит странно, потому что я выгляжу словно горилла, но я всегда мечтал стать хамелеоном».

«Достать ножи: Стеклянная луковица» будет доступен на Netflix с 23 декабря.