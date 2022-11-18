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Киноафиша Новости Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой

Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой

18 ноября 2022 15:00
Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой

Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» На этой неделе стриминги предлагают бросить вызов австрийскому двору, исследовать таинственный корабль, разобрать по полочкам неудачный брак и нырнуть в страну снов с Джейсоном Момоа.


 

1899

17 ноября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто не один час потратил на рассматривание карты родства в сериале «Тьма» и/или любит закрученные сюжеты.

Главная сериальная премьера недели — новый проект авторов немецкой «Тьмы», несколько лет назад покорившей широкую публику головоломным сюжетом. «1899», названный по году, в котором разворачивается действие, более масштабен, по крайней мере в том, что касается каста, — точно. На эмигрантский лайнер, плывущий в Америку, создатели шоу принципиально взяли актеров разных национальностей, и с экрана зазвучит их аутентичная речь. Если это не только дань инклюзии, интересно, как этот ход будет использован в сериале о том, как посреди океана встретились корабль с живыми людьми и судно «Прометей» с мистическими свойствами, наверняка населенное чем-то не вполне живым. Судя по предыдущему шоу, Баран бо Одар и Янтье Фризе явно не собираются сразу выдавать ответы ни на этот, ни на многие другие вопросы. Напротив, в сюжетную топку создатели будут только подбрасывать угля, чтобы их темный лайнер шел на всех парах.

Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой
1899

Корсаж

17 ноября, Okko, Иви

Кому смотреть: тем, кто любит костюмные драмы с любопытными актерскими работами.

В этом году Австрия выдвинула на «Оскар» новый фильм о своей любимой императрице Сисси. Образ свободолюбивой Елизаветы Баварской в национальном кино разработан довольно подробно (здесь можно вспомнить и трилогию Эрнста Маришки с Роми Шнайдер, и многочисленные сериалы, включая совсем свежую нарядную мелодраму с Доминик Девенпорт). В фильме Мари Кройцер, построенном на анахронизмах и воспевающем бунтарский дух легендарной монархини, главную роль исполняет Вики КрипсПризрачная нить»). За свою игру актриса получила награду на Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд».

Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой
Корсаж

Флейшман в беде

17 ноября, Hulu

Кому смотреть: поклонникам Джесси Айзенберга.

Пара с Манхэттена переживает тяжелый развод. Он — врач средних лет, она — успешный агент артистов. В какой-то момент жена решает оставить двух детей с мужем и исчезает. Тот в новой ситуации, где нужно совмещать работу, домашние хлопоты и личную жизнь, попытается понять, что и когда в его браке пошло не так. В основу сюжета легла одноименная книга Тэффи Бродессер-Акнер, которая также выступила сценаристкой сериала. Главную мужскую роль сыграл Джесси Айзенберг, роль его жены — Клэр ДэйнсЗмей Эссекса»). Как и в книге, рассказывает историю подруга героя Айзенберга в исполнении Лиззи КапланКасл-Рок»).

Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой
Флейшман в беде

Вихрь

17 ноября, Okko

Кому смотреть: тем, кто не боится честно поговорить об угасании жизни с одним из лучших современных режиссеров.

Множество раз освистанный в Каннах Гаспар Ноэ, кажется, снял фильм, который наконец понравился всем критикам. Эта неожиданно минималистская картина разворачивается на приеме полиэкрана: после короткого пролога, исполненного тихого спокойствия пожилой пары интеллигентов-буржуа, кадр надвое разделит горькая и бескомпромиссная черная полоса, так что в одной части кадра будет доживать свои минуты герой (к счастью, уговоренный на актерский дебют режиссер Дарио Ардженто), а в другой — героиня, проваливающаяся в деменцию (Франсуаза Лебрун). Старость как (бэд)-трип, которым закончилась жизнь-вечеринка.

Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой
Вихрь

Чудо

16 ноября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто ждал компенсации для Флоренс Пью после провального «Не беспокойся, дорогая».

Сюжет «Чуда», первой англоязычной картины чилийца Себастьяна Лелио, в пересказе выглядит как очень странный детектив. В ирландскую деревушку 19-го века приезжает медсестра, которую просят осмотреть необычную девочку. Ребенок каким-то образом обходится без еды и утверждает, что причины этого сугубо религиозные. Одни считают ее святой и спешат обратиться к ней с молитвой и просьбами, другие выжидают, когда раскроется обман. Выяснять истину (да так, чтобы жажда справедливости вдруг не обернулась звериной расправой) будет Флоренс Пью («Солнцестояние»). Сценарий написала Эмма Донохью, получившая номинацию на «Оскар» за скрипт к драме «Комната» с Бри Ларсон.

Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой
Чудо

Монастырь

19 ноября, Кинопоиск

Кому смотреть: тем, кому интересно, взглянуть на Анастасию Ивлееву в непривычной роли.

По преимуществу театральный режиссер Александр Молочников поставил сериал, смело взяв на главную роль блогера Анастасию Ивлееву. Настя в основном известна публике в комедийном амплуа: начиная с коротких смешных видео у себя в блоге и заканчивая не столь удачным сериалом «Туристическая полиция». В «Монастыре» у нее впервые драматическая роль. Она играет тусовщицу, которая оказывается под прицелом опасных людей и просит монаха найти ей место в монастыре. Так начинается ее путь к принятию себя и крутым изменениям в жизни. В касте также Филипп Янковский, Мария Миронова, Наталья Кудряшова и другие.

Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой
Монастырь

Страна снов

18 ноября, Netflix

Кому смотреть: детям и их родителям, а также тем, кто не знал, что Джейсон Момоа может быть на экране добряком.

Фильм по мотивам газетного комикса «Маленький Немо в стране снов», созданного пионером мультипликации Уинзором Маккеем, поставил режиссер «Голодные игры: И вспыхнет пламя» Френсис Лоуренс. По сюжету, девочка по имени Немо находит таинственную карту страны снов и с помощью забавного гида путешествует по дивным снам и кошмарам в надежде в какой-то момент вновь встретиться со своим отцом. Гида-авантюриста сыграл Джейсон Момоа, а для юной Марлоу Баркли роль Немо стала дебютом в полнометражном кино.

Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой
Страна снов

Ксения Щербакова
Ксения Щербакова
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