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Киноафиша Новости Появился первый кадр с Кейт Уинслет из новой части антологии «Я существую»

Появился первый кадр с Кейт Уинслет из новой части антологии «Я существую»

11 ноября 2022 15:20
Появился первый кадр с Кейт Уинслет из новой части антологии «Я существую»

На снимке актриса запечатлена вместе со своей реальной дочкой.

Британский телевещатель Channel 4 представил первый официальный кадр из новой главы антологии «Я существую», главные роли в которой сыграли обладательница премии «Оскар» Кейт Уинслет и ее 22-летняя дочка Миа Триплтон.

Прошлые сезоны стартовавшего летом 2019 года телепроекта состояли из трех не связанных между собой историй, однако у них одна общая тема — женщины и их сильные эмоциональные переживания. В третьем сегменте формат несколько изменили. Вместо 46-минутных эпизодов создатели приготовили двухчасовой телефильм.

Появился первый кадр с Кейт Уинслет из новой части антологии «Я существую»

Согласно описанию предстоящей ленты, в центре повествования окажется женщина по имени Рут, которую тревожит чрезмерное увлечение ее дочки Фреи социальными сетями. Из-за нездоровой привязанности к медиапространству отношения девочки с материю становятся крайне напряженными.

Креативным куратором телепроекта выступает Доминик Сэвадж. Сценарий каждой части антологии он создает в соавторстве с центральными звездами. Сама Уинслет в восторге от работы с кинематографистом. Актрису вдохновил его подход к материалу:

«Сотрудничество с Домиником Сэваджем для меня стало привилегией и источником чистого вдохновения. Он необыкновенный человек», — отметила звезда «Титаника».

Премьера состоится уже этой зимой.

Фото: Legion-Media; Channel 4
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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