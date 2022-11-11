Появился первый кадр с Кейт Уинслет из новой части антологии «Я существую»

На снимке актриса запечатлена вместе со своей реальной дочкой.

Британский телевещатель Channel 4 представил первый официальный кадр из новой главы антологии «Я существую», главные роли в которой сыграли обладательница премии «Оскар» Кейт Уинслет и ее 22-летняя дочка Миа Триплтон.

Прошлые сезоны стартовавшего летом 2019 года телепроекта состояли из трех не связанных между собой историй, однако у них одна общая тема — женщины и их сильные эмоциональные переживания. В третьем сегменте формат несколько изменили. Вместо 46-минутных эпизодов создатели приготовили двухчасовой телефильм.

Согласно описанию предстоящей ленты, в центре повествования окажется женщина по имени Рут, которую тревожит чрезмерное увлечение ее дочки Фреи социальными сетями. Из-за нездоровой привязанности к медиапространству отношения девочки с материю становятся крайне напряженными.

Креативным куратором телепроекта выступает Доминик Сэвадж. Сценарий каждой части антологии он создает в соавторстве с центральными звездами. Сама Уинслет в восторге от работы с кинематографистом. Актрису вдохновил его подход к материалу:

«Сотрудничество с Домиником Сэваджем для меня стало привилегией и источником чистого вдохновения. Он необыкновенный человек», — отметила звезда «Титаника».

Премьера состоится уже этой зимой.