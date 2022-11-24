Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр

Продолжение нашумевшей романтической комедии « Честный развод » уже идет в кинотеатрах нашей страны. В этот раз Гена попытается исполнить заветную мечту своей супруги, но так, чтобы она об этом даже не догадалась. Мы встретились с Агатой Муцениеце , которая сыграла в комедии главную женскую роль, и расспросили актрису о ее любимых режиссерах и кино, которое она часто пересматривает.

Ваш любимый режиссер

Из современных – Сэм Левинсон, режиссер «Эйфории» и фильма «Малкольм и Мари». Он сам пишет сценарии для своих фильмов и сериалов, и в них иногда такие реплики, что ты просто не понимаешь, люди просто разговаривают так или это написанный диалог – настолько они вживаются в роли. Если вы не смотрели «Малкольм и Мари» – обязательно посмотрите. А вообще мой любимый режиссер Баз Лурманн («Ромео+Джульетта», «Мулен Руж»). Его стилистику невозможно спутать с кем-то другим. В «Ромео+Джульетта» он сохранил всю стихотворную форму, но переложил ее на современный лад. Мне очень нравятся его режиссерские решения – актеры существуют великолепно, но в каком-то остром исполнении.

Баз Лурманн

Фильм, который больше всего на вас повлиял

Я вряд ли из-за какого-то конкретного фильма решила стать актрисой. Но «Дневник памяти», «Эффект бабочки», «Малкольм и Мари», «Ромео+Джульетта», «Титаник», «Аватар», «Люди в черном» – я могу вечно перечислять любимые фильмы, которые на меня повлияли. Кинематограф в целом влияет на жизнь людей, может поднять настроение или испортить его, помочь что-то почувствовать, что-то понять, он – очень важная составляющая искусства. Я очень люблю кино, но конкретного фильма, который на меня больше всего повлиял, к сожалению, не могу назвать.

Малкольм и Мари

Сериал, который вы рекомендуете всем

Мой самый любимый сериал – это «Друзья». Мне кажется, сериала смешнее, актуальнее, теплее еще не придумали. Я его засмотрела до дыр. Мне кажется, я знаю все серии, все шутки наизусть – и все равно, когда я его включаю, мне становится смешно. Актеры играют филигранно – каждый на своем месте, у каждого свой характер, зритель может узнать себя в каждом персонаже. Я обожаю этот сериал. Мне кажется, он культовый по всем признакам. Если вы его не смотрели – обязательно посмотрите хотя бы раз. Если у вас плохое настроение – этот сериал его поднимет.

Друзья

Любимая комедия

Любимая комедия у меня – «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Я очень люблю такой дурацкий юмор, который поддерживает. Джим Керри, который кривляется там, – безумно смешной. Я очень люблю остро-жанровые комедии.

Эйс Вентура: Розыск домашних животных

Актер и актриса, которые вас вдохновляют

Мой любимый актер – Робин Уильямс. Джонни Депп и Леонардо ДиКаприо – просто мои краши. Но Робин Уильямс занимает особенное место в моем сердце, потому что он трагикомический актер. Он играл в легких фильмах, но так умел преподнести внутреннюю трагедию героя, и у него всегда было настолько глубокое существование драмы внутри на фоне комедии. Робин Уильямс был величайшим актером. ДиКаприо же гениально перевоплощается в образы. Из любимых актрис – Мэрил Стрип. Просто великолепная женщина и невероятная актриса. Мне еще нравится Николь Кидман – какой-то своей королевской холодностью. Зендею еще люблю. Мне нравится ее немножко пацанская мимика.

Робин Уильямс в фильме «Общество мертвых поэтов»

Любимый советский фильм, который вы готовы пересматривать снова и снова

Это, конечно, «Джентльмены удачи» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Величайшие шедевры, которые можно смотреть вечно – тебе всегда смешно.

Джентльмены удачи

Что вы смотрите прямо сейчас

Я недавно посмотрела сериалы «Химера» и «ЮЗЗЗ». Начала смотреть «Дом Дракона».

Дом Дракона

Российский сериал, который стоит показать всему миру

Я считаю, это сериал «ЮЗЗЗ». Мне все в нем понравилось – и главные герои, и сценарий, и музыка, и актерская игра.