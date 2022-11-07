Марго Робби хотела бы попробовать себя в режиссуре

Марго Робби мечтает однажды стать режиссером. Об этом актриса рассказала в недавнем интервью Variety, прошедшем в рамках вручения ежегодной премии WSJ Magazine 2022 Innovator Awards.

На церемонии актриса была удостоена награды за выдающиеся достижения в кино. Приз ей вручила Грета Гервиг, режиссер будущего фильма «Барби», в котором Робби выступила продюсером и исполнительницей главной роли в паре с Райаном Гослингом. На сцене Гервиг похвалила Робби за огромное трудолюбие:

«В последние недели подготовок к съемкам фильма я видела, как она постоянно бегала от собраний по поводу бюджета к репетициям речи и танцев, примерке париков, кастингам, при этом постоянно сохраняя улыбку на лице. Я ни разу не слышала, чтобы она жаловалась».

Кроме того, награды также достались Майе Рудольф («Женщина при деньгах») и бразильской певице Анитте.

В последующем за церемонией интервью Робби сказала, что благодаря своей актерской карьере уже смогла перенять многие режиссерские навыки:

«Я не тороплюсь становиться режиссером. Но мне нравится, что благодаря тому, что я работаю актрисой, я могу видеть, как работают разные режиссеры, как они решают те или иные проблемы на площадке. Это очень полезно. Что касается личных предпочтений в кино, то мои вкусы довольно эклектичны».

Когда Робби попросили назвать самого передового режиссера, с которым ей довелось работать, она немедленно вспомнила своего Уэса Андерсона:

«На практическом уровне новаторскими мне кажутся фильмы Уэса Андерсона, они мне очень нравятся. Как только вы попадаете к нему на съемочную площадку и видите, какие механизмы он использует, чтобы создавать эти миры и снимать эти кадры, ваше воображение просто переворачивается. Это очень захватывающе».

Недавно актриса сыграла главную роль в фильме Андерсона «Город астероидов» вместе с Томом Хэнксом, Скарлетт Йоханссон и другими звездами.

Премьера «Барби» намечена на 21 июля 2023 года.