Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нитрам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сериал «Постановка» с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином получит третий сезон

Сериал «Постановка» с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином получит третий сезон

17 ноября 2022 14:53
Сериал «Постановка» с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином получит третий сезон

Персонажи наконец вернутся к нормальной жизни после самоизоляции.

Стриминговый сервис BritBox анонсировал третий сезон комедийного сериала «Постановка». Главные роли в продолжении вновь исполнят Майкл Шин («Благие знамения»), Дэвид Теннант («Много шума из ничего»), Джорджия Теннант («Школьные годы Тома Брауна») и Анна Лундберг («Песочный человек»).

Первый сезон «Постановки» вышел на экраны в 2020 году в самый разгар пандемии коронавируса. По сюжету, вымыленные версии Шина и Теннанта (актеры играют самих себя) оказываются заперты в своих домах из-за эпидемии. Оба исполнителя должны были сыграть главные роли в театральной постановке «Шесть персонажей в поисках автора» в Вест-Энде, но изоляция помешала их планам. Однако режиссер представления Саймон Эванс (также играет самого себя) не желает мириться с ситуацией и уговаривает звезд собраться в видеоконференции для онлайн-репетиции.

Согласно опубликованному синопсису, в третьем сезоне жизни Дэвида и Майкла наконец вернутся в привычное русло:

«Они вышли из изоляции и вернулись к своим повседневным жизням, в то время как карьера Саймона так и осталась в застое. Заказчики готовы работать с ним лишь при условии воссоединения Дэвида и Майкла, которые ранее четко заявили, что не желают иметь с режиссером ничего общего. Но приближается Рождество, и Саймон надеется, что праздничная атмосфера поможет ему убедить актеров сыграть в его новом радиоспектакле».

Третий сезон «Постановки» будет состоять из шести эпизодов и выйдет на BritBox 24 ноября.

Фото: BBC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Читать далее 16 ноября 2022
От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов Читать далее 15 ноября 2022
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Читать далее 14 ноября 2022
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Читать далее 14 ноября 2022
Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Читать далее 13 ноября 2022
Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Читать далее 17 ноября 2022
Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 17 ноября 2022
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Читать далее 17 ноября 2022
От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года Читать далее 16 ноября 2022
Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Читать далее 12 ноября 2022
Related video