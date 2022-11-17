Сериал «Постановка» с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином получит третий сезон

Стриминговый сервис BritBox анонсировал третий сезон комедийного сериала «Постановка». Главные роли в продолжении вновь исполнят Майкл Шин («Благие знамения»), Дэвид Теннант («Много шума из ничего»), Джорджия Теннант («Школьные годы Тома Брауна») и Анна Лундберг («Песочный человек»).

Первый сезон «Постановки» вышел на экраны в 2020 году в самый разгар пандемии коронавируса. По сюжету, вымыленные версии Шина и Теннанта (актеры играют самих себя) оказываются заперты в своих домах из-за эпидемии. Оба исполнителя должны были сыграть главные роли в театральной постановке «Шесть персонажей в поисках автора» в Вест-Энде, но изоляция помешала их планам. Однако режиссер представления Саймон Эванс (также играет самого себя) не желает мириться с ситуацией и уговаривает звезд собраться в видеоконференции для онлайн-репетиции.

Согласно опубликованному синопсису, в третьем сезоне жизни Дэвида и Майкла наконец вернутся в привычное русло:

«Они вышли из изоляции и вернулись к своим повседневным жизням, в то время как карьера Саймона так и осталась в застое. Заказчики готовы работать с ним лишь при условии воссоединения Дэвида и Майкла, которые ранее четко заявили, что не желают иметь с режиссером ничего общего. Но приближается Рождество, и Саймон надеется, что праздничная атмосфера поможет ему убедить актеров сыграть в его новом радиоспектакле».

Третий сезон «Постановки» будет состоять из шести эпизодов и выйдет на BritBox 24 ноября.