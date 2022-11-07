Звезда «Черной Пантеры» Уинстон Дьюк сыграет с Райаном Гослингом в фильме «Каскадер»

The Hollywood Reporter сообщает о еще об одном примечательном пополнении в касте боевика «Каскадер» с Райаном Гослингом в главной роли. Съемки ленты уже начались. В актерском составе задействованы также Аарон Тейлор-Джонсон, Эмили Блант и Стефани Сюй. Согласно инсайдерским данным, наряду с упомянутыми в проекте Universal Pictures появится звезда «Черной Пантеры» и хоррора «Мы» Уинстон Дьюк.

«Каскадер» — это вольная киноверсия одноименного телесериала 1980-х с Ли Мэйджорсом, который посвящен приключениям опытного трюкача, подрабатывающего охотником за головами.

Концепция фильма была несколько переработана. Например, сценаристы убрали из повествования элемент «подработки». Ведущий персонаж — изрядно побитый жизнью дублер (Гослинг). Вышедший в тираж экс-работник киноиндустрии получает второй шанс, когда его зовут принять участие в фильме с голливудской экшен-звездой (Тейлор-Джонсон). Деликатность ситуации заключается в том, что именно этот знаменитый актер виновен во всех бедах протагониста. В ходе работы артист внезапно пропадает, и заниматься его поисками придется, разумеется, главному герою. Помогать ему в этом запутанном деле будут его бывшая возлюбленная-гример (Блант) и лучший друг, которого и сыграет Дьюк.

Съемки проходят в Сиднее. Режиссером выступает жанровый мастер Дэвид Литч («Быстрее пули», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Дэдпул 2», «Взрывная блондинка», «Джон Уик»). Сценарий написал Дрю Пирс («Железный человек 3»).

Премьера «Каскадера» намечена на 1 марта 2024 года.