Netflix все-таки продлил сериал «Песочный человек» на второй сезон

Как передает Deadline, Netflix принял решение продлить популярный фантастический сериал «Песочный человек» на второй сезон. Никакой информации о дате его выхода или сюжете пока нет.

Премьера первого сезона сериала состоялась 5 августа этого года. Главные роли в нем исполнили Том Стёрридж («Рок-волна»), Бойд Холбрук («Логан»), Пэттон Освальт («Невероятная жизнь Уолтера Митти») и Вивьен Ачеампонг («Смерть в раю»). Шоу основано на одноименной серии комиксов писателя Нила Геймана. Главный герой — бог Морфей (Стёрридж), правитель царства снов. Много веков он был заточен в плен с помощью магии, но однажды вырвался на свободу, полный решимости вернуть своей вотчине, пришедшей в упадок в его отсутствие, былую славу.

Сериал был очень тепло встречен как критиками, так и рядовыми зрителями. «Песочный человек» отличается интересным сюжетом, сложными персонажами и верностью оригинальным комиксам. Шоу на протяжении семи недель после выхода удерживалось в десятке популярнейших проектов Netflix.

Однако недавно в сети начали появляться слухи о том, что сериал может закончиться на первом сезоне. В частности, сам Гейман считал, что его продолжение может и не увидеть свет:

«Песочный человек» — очень дорогостоящий проект. Для того, чтобы Netflix выделил деньги на продолжение, он должен показать невероятные результаты по части просмотров. Конечно, несколько недель этот сериал оставался популярнейшим шоу в мире. И, к сожалению, этого все еще может быть недостаточно».

Видимо, успех первого сезона все же смогли убедить руководство сервиса дать сериалу еще как минимум один сезон.