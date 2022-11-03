Netflix все-таки продлил сериал «Песочный человек» на второй сезон
Успехи первой части фэнтезийного шоу все же убедили руководство сервиса сделать продолжение.
Как передает Deadline, Netflix принял решение продлить популярный фантастический сериал «Песочный человек» на второй сезон. Никакой информации о дате его выхода или сюжете пока нет.
Премьера первого сезона сериала состоялась 5 августа этого года. Главные роли в нем исполнили Том Стёрридж («Рок-волна»), Бойд Холбрук («Логан»), Пэттон Освальт («Невероятная жизнь Уолтера Митти») и Вивьен Ачеампонг («Смерть в раю»). Шоу основано на одноименной серии комиксов писателя Нила Геймана. Главный герой — бог Морфей (Стёрридж), правитель царства снов. Много веков он был заточен в плен с помощью магии, но однажды вырвался на свободу, полный решимости вернуть своей вотчине, пришедшей в упадок в его отсутствие, былую славу.
Сериал был очень тепло встречен как критиками, так и рядовыми зрителями. «Песочный человек» отличается интересным сюжетом, сложными персонажами и верностью оригинальным комиксам. Шоу на протяжении семи недель после выхода удерживалось в десятке популярнейших проектов Netflix.
Однако недавно в сети начали появляться слухи о том, что сериал может закончиться на первом сезоне. В частности, сам Гейман считал, что его продолжение может и не увидеть свет:
«Песочный человек» — очень дорогостоящий проект. Для того, чтобы Netflix выделил деньги на продолжение, он должен показать невероятные результаты по части просмотров. Конечно, несколько недель этот сериал оставался популярнейшим шоу в мире. И, к сожалению, этого все еще может быть недостаточно».
Видимо, успех первого сезона все же смогли убедить руководство сервиса дать сериалу еще как минимум один сезон.