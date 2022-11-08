Вышел трейлер байопика о скрипаче-виртуозе шевалье де Сен-Жорже

Студия Searchlight Pictures выпустила дебютный трейлер биографической драмы «Шевалье» — исторического фильма о жизни темнокожего композитора, дирижера и скрипача-виртуоза Жозефа Болоня де Сен-Жоржа.

Действие развернется XVIII веке. Главный герой — незаконнорожденный сын французского плантатора и его африканской рабыни. В фильме продемонстрируют сложный путь музыканта, который благодаря своему врожденному таланту смог пробиться в элиту французского общества. Дорога к успеху была переполнена огромным количеством преград, которые он успешно преодолел. Все начало рушиться после судьбоносного романа с аристократкой и последующего конфликта с королевой Марией-Антуанеттой и ее придворными.

Ведущую роль в ленте сыграл Келвин Харрисон («Сирано»). В остальной каст вошли Самара Уивинг («Я иду искать»), Мартон Чокаш («Последняя дуэль»), Минни Драйвер («Умница Уилл Хантинг») и Люси Бойнтон («Богемская рапсодия») в образе Антуанетты. Также в картине отметились Шан Клиффорд, Алек Ньюман, Алекс Фитцалан, Ронки Адеколуэхо и Джессика Бун. Режиссером выступил Стивен Уильямс («Реальная история», «Хранители»), сценарий написала Стефани Робинсон («Атланта», «Чем мы заняты в тени»).

Мировая премьера «Шевалье» состоялась еще в сентябре в рамках 47-го международного кинофестиваля в Торонто. Кинотеатральный релиз намечен на 7 апреля 2023 года.