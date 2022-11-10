Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чинк: Хвостатый детектив " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости По слухам, тестовые показы «Индианы Джонса 5» обернулись провалом

По слухам, тестовые показы «Индианы Джонса 5» обернулись провалом

10 ноября 2022 17:21
По слухам, тестовые показы «Индианы Джонса 5» обернулись провалом

Ни один из вариантов концовки не устроил первых зрителей.

Съемки пятой части «Индианы Джонса» уже давно подошли к концу, так что сейчас режиссер Джеймс Мэнголд с головой погружен в постпроизводство. Для руководства Disney и Lucasfilm проект является одним из основных в 2023 году. Лента позиционируется прощальным проектом Харрисона Форда, так как после нее он навсегда оставит образ знаменитого персонажа, поэтому ставки высоки как никогда.

Несмотря на уход центральной звезды, хоронить франшизу студийное начальство не намерено. Напротив, после релиза приключенческого блокбастера уже планируется выпуск сериала. Однако, чтобы переход в новый формат прошел более гладко, необходимо, чтобы пятый фильм получился должного качества.

Если верить сведениям портала World of Reel, недавно проводились тестовые показы с разными вариантами концовки, и все они были в одинаковой степени провальными. В одном из предложенных финалов знаменитый археолог передает эстафету героини Фиби Уоллер-Бридж, чтобы она в дальнейшем несла его знамя, а в другом Индиана Джонс умирает. Ничего из этого не нашло отклика у фокус-групп, из-за чего наметившие большие планы по расширению серии боссы Disney оказались в затруднительном положении.

Пока что эти сведения не более чем слух, поэтому и относиться к ним следует соответствующим образом, но даже если у картины большие проблемы, времени на исправление ошибок у создателей еще достаточно. Премьера «Индианы Джонса 5», где предположительно обыграют тему путешествий во времени, состоится 30 июня 2023 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: кто ты из сериала «Корона»? Тест: кто ты из сериала «Корона»? Читать далее 9 ноября 2022
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Читать далее 8 ноября 2022
Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Читать далее 9 ноября 2022
Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Читать далее 10 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Читать далее 11 ноября 2022
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Читать далее 10 ноября 2022
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Читать далее 11 ноября 2022
Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Читать далее 7 ноября 2022
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Читать далее 11 ноября 2022
«Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов «Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов Читать далее 9 ноября 2022
Related video