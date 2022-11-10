По слухам, тестовые показы «Индианы Джонса 5» обернулись провалом

Съемки пятой части «Индианы Джонса» уже давно подошли к концу, так что сейчас режиссер Джеймс Мэнголд с головой погружен в постпроизводство. Для руководства Disney и Lucasfilm проект является одним из основных в 2023 году. Лента позиционируется прощальным проектом Харрисона Форда, так как после нее он навсегда оставит образ знаменитого персонажа, поэтому ставки высоки как никогда.

Несмотря на уход центральной звезды, хоронить франшизу студийное начальство не намерено. Напротив, после релиза приключенческого блокбастера уже планируется выпуск сериала. Однако, чтобы переход в новый формат прошел более гладко, необходимо, чтобы пятый фильм получился должного качества.

Если верить сведениям портала World of Reel, недавно проводились тестовые показы с разными вариантами концовки, и все они были в одинаковой степени провальными. В одном из предложенных финалов знаменитый археолог передает эстафету героини Фиби Уоллер-Бридж, чтобы она в дальнейшем несла его знамя, а в другом Индиана Джонс умирает. Ничего из этого не нашло отклика у фокус-групп, из-за чего наметившие большие планы по расширению серии боссы Disney оказались в затруднительном положении.

Пока что эти сведения не более чем слух, поэтому и относиться к ним следует соответствующим образом, но даже если у картины большие проблемы, времени на исправление ошибок у создателей еще достаточно. Премьера «Индианы Джонса 5», где предположительно обыграют тему путешествий во времени, состоится 30 июня 2023 года.