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Киноафиша Новости Появился первый кадр с Эммой Робертс из фильма «Космический кадет»

Появился первый кадр с Эммой Робертс из фильма «Космический кадет»

16 ноября 2022 11:12
Появился первый кадр с Эммой Робертс из фильма «Космический кадет»

В центре сюжета — тусовщица из Флориды, которая становится кандидатом в космонавты.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video поделился первым кадром своего будущего фильма «Космический кадет» (Space Cadet). Главные роли в картине исполняют Эмма Робертс («Это очень забавная история»), Том Хоппер («Мерлин»), Гэбриэл Юнион («Творение Господне») и Дэйв Фолли («Взрыв из прошлого»).

Согласно ранее опубликованному синопсису фильма, он повествует о «тусовщице из Флориды Рекс (Робертс), которая внезапно оказывается единственной надеждой для космической программы NASA. Однажды она по счастливой случайности попадает на тренировку для будущих астронавтов и становится главным кандидатом на отправку в космос. У других претендентов может быть лучшее резюме, но у них никогда не будет ее ума, сердца и нервов». На новом кадре можно увидеть героиню Робертс в форме пилота.

Появился первый кадр с Эммой Робертс из фильма «Космический кадет»

Режиссером и сценаристом картины выступает Лив В. Гарса, автор фильмов «Спасатель» с Кристен Белл и «Повышение влажности» с Джулией Гарнер. Функции продюсеров выполняют Грег Силверман («10 причин моей ненависти») и Джон Берг («Грань будущего»).

Робертс в настоящее время также работает над «Мадам «Паутиной», совместным фильмом Sony и Marvel. Ее последними на данный момент проектами являются романтическая комедия «Пара на праздники» для Netflix и американский ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром!» под названием «Ирония судьбы в Голливуде».

«Космический кадет» будет транслироваться на Amazon Prime Video в более чем 240 странах и регионах по всему миру, за исключением США и Японии. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Фото: Legion-Media; Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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