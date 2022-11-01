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Киноафиша Новости Жан-Клод Ван Дамм возглавил актерский состав боевика о разделе сокровищ

Жан-Клод Ван Дамм возглавил актерский состав боевика о разделе сокровищ

1 ноября 2022 12:09
Жан-Клод Ван Дамм возглавил актерский состав боевика о разделе сокровищ

Поставит фильм режиссер хоррор-франшиз «Восставший из ада» и «Чернокнижник».

Жан-Клод Ван Дамм продолжает работу в своем излюбленном жанре. Как передает Deadline, актер договорился о съемках в остросюжетном боевике «Тихое убийство» (Silent Kill). Сейчас права на проект распродают международным прокатчикам на Американском кинорынке.

В центре повествования окажется четверо наемников, нашедших на территории Конго захороненный клад. Хорошо скрыв сокровище, они заключают между собой договор — встретиться на этом же месте ровно через три года и честно разделить состояние. Разумеется, на деле же ситуация разворачивается по иному сценарию.

Снимет фильм по собственному сценарию режиссер Энтони Хикокс («Восставший из ада 3: Ад на Земле», «Чернокнижник 2: Армагеддон», «Музей восковых фигур»). Свою карьеру он начал с малобюджетных, но заметных хорроров, после чего переключился на экшены категории «Б», в которых обычно снимаются Стивен Сигал и Дольф Лундгрен. Сам Жан-Клод выступает в числе исполнительных продюсеров «Тихого убийства». Вместе с Ван Даммом в основной актерский состав вошли Вернон Дэвис («Заговор в Голливуде»), Рафаэль Амайа («Повелитель небес») и Мадалина Анеа («Наблюдающий»).

Съемки стартуют в первом квартале 2023 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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