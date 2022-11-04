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Киноафиша Новости Одно-единственное слово меняет всё в трейлере нидерландского триллера «Номер десять»

Одно-единственное слово меняет всё в трейлере нидерландского триллера «Номер десять»

4 ноября 2022 14:28
Одно-единственное слово меняет всё в трейлере нидерландского триллера «Номер десять»

Премьера новой работы признанного режиссера Алекса ван Вармердама состоится в начале декабря.

Кинокомпания Alamo Drafthouse опубликовала трейлер нового психологического триллера нидерландского режиссера Алекса ван Вармердама под названием «Номер десять». Главные роли в фильме сыграли Том Де Виспеларе («Шнайдер против Бакса»), Фрида Барнхард («Ван дер Валк»), Ханс Кестинг («Волшебник Виплала») и Анник Фейфер («Элитный отряд»).

В центре сюжета — театральный актер Гюнтер (Виспеларе). В детстве его нашли брошенным в лесу, после чего отдали приемным родителям. Повзрослевший герой давно забыл о том ужасном происшествии и своих биологических родителях. Все, что его теперь заботит, — воспитание дочери Лиззи (Барнхард) и роман с замужней женщиной Изабель (Фейфер). Но однажды к нему на улице подходит незнакомый мужчина и шепчет на ухо слово. После этого загадочного случая в памяти Гюнтера начинают вспыхивать воспоминания из драматичного прошлого, которые ставят под сомнения все его знания о самом себе и мире вокруг. Создатели обещают, что зрителей ждет «потрясающий финал, который никто не сможет предсказать и все нескоро смогут забыть».

Вармердам — один из ведущих нидерландских режиссеров современности. На его счету уже более десятка фильмов, каждый из которых в той или иной степени получил всемирное признание. Широкая международная известность пришла к нему еще в 2013 году, когда его триллер «Возмутитель спокойствия» был номинирован на главный приз Каннского кинофестиваля.

«Номер десять» выйдет в ограниченный мировой прокат 2 декабря, а на цифровых платформах фильм появится 9 декабря.

Фото: Drafthouse Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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