Появился первый кадр из фильма «Железный коготь» с Заком Эфроном в роли рестлера

Студия A24 презентовала первый официальный кадр из бойцовского байопика «Железный коготь» (The Iron Claw), на котором заметно накачавшийся Зак Эфрон демонстрирует свои боевые навыки. В предстоящей картине, съемки которой в настоящий момент продолжаются, артист воплощает образ профессионального борца Кевина фон Эриха.

В ленте осветят реальную историю легендарной династии борцов — семейства фон Эрихов. В 1950-х годах глава клана Джек Адкинсон (Холт Маккэллани) проникся миром рестлинга. После этого техасец взял себе боевой псевдоним Фритц фон Эрих и начал успешно выступать на разнообразных аренах. Его примеру последовали сыновья, которых постигла печальная участь — все они, за исключением персонажа Эфрона, умерли при странных обстоятельствах. После череды трагедий пресса заговорила о родовом проклятии.

Экранных братьев Эфрона воплотят Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Харрис Дикинсон («King’s Man: Начало») и Стэнли Саймонс («Маленькая Америка»), а Мора Тирни («Любовники») сыграет его мать. Также одну из важных ролей исполнит Лили Джеймс («Пэм и Томми»). Режиссером и сценаристом выступает Шон Дуркин, постановщик инди-драм «Марта, Марси Мэй, Марлен» и «Гнездо».

Премьера «Железного когтя» состоится в 2023 году.