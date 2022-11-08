Появился первый кадр из фильма «Железный коготь» с Заком Эфроном в роли рестлера
Актер играет одного из членов «проклятой» семьи борцов.
Студия A24 презентовала первый официальный кадр из бойцовского байопика «Железный коготь» (The Iron Claw), на котором заметно накачавшийся Зак Эфрон демонстрирует свои боевые навыки. В предстоящей картине, съемки которой в настоящий момент продолжаются, артист воплощает образ профессионального борца Кевина фон Эриха.
В ленте осветят реальную историю легендарной династии борцов — семейства фон Эрихов. В 1950-х годах глава клана Джек Адкинсон (Холт Маккэллани) проникся миром рестлинга. После этого техасец взял себе боевой псевдоним Фритц фон Эрих и начал успешно выступать на разнообразных аренах. Его примеру последовали сыновья, которых постигла печальная участь — все они, за исключением персонажа Эфрона, умерли при странных обстоятельствах. После череды трагедий пресса заговорила о родовом проклятии.
Экранных братьев Эфрона воплотят Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Харрис Дикинсон («King’s Man: Начало») и Стэнли Саймонс («Маленькая Америка»), а Мора Тирни («Любовники») сыграет его мать. Также одну из важных ролей исполнит Лили Джеймс («Пэм и Томми»). Режиссером и сценаристом выступает Шон Дуркин, постановщик инди-драм «Марта, Марси Мэй, Марлен» и «Гнездо».
Премьера «Железного когтя» состоится в 2023 году.