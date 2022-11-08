Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Волшебники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Появился первый кадр из фильма «Железный коготь» с Заком Эфроном в роли рестлера

Появился первый кадр из фильма «Железный коготь» с Заком Эфроном в роли рестлера

8 ноября 2022 17:32
Появился первый кадр из фильма «Железный коготь» с Заком Эфроном в роли рестлера

Актер играет одного из членов «проклятой» семьи борцов.

Студия A24 презентовала первый официальный кадр из бойцовского байопика «Железный коготь» (The Iron Claw), на котором заметно накачавшийся Зак Эфрон демонстрирует свои боевые навыки. В предстоящей картине, съемки которой в настоящий момент продолжаются, артист воплощает образ профессионального борца Кевина фон Эриха.

В ленте осветят реальную историю легендарной династии борцов — семейства фон Эрихов. В 1950-х годах глава клана Джек Адкинсон (Холт Маккэллани) проникся миром рестлинга. После этого техасец взял себе боевой псевдоним Фритц фон Эрих и начал успешно выступать на разнообразных аренах. Его примеру последовали сыновья, которых постигла печальная участь — все они, за исключением персонажа Эфрона, умерли при странных обстоятельствах. После череды трагедий пресса заговорила о родовом проклятии.

Появился первый кадр из фильма «Железный коготь» с Заком Эфроном в роли рестлера

Экранных братьев Эфрона воплотят Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Харрис Дикинсон («King’s Man: Начало») и Стэнли Саймонс («Маленькая Америка»), а Мора Тирни («Любовники») сыграет его мать. Также одну из важных ролей исполнит Лили Джеймс («Пэм и Томми»). Режиссером и сценаристом выступает Шон Дуркин, постановщик инди-драм «Марта, Марси Мэй, Марлен» и «Гнездо».

Премьера «Железного когтя» состоится в 2023 году.

Фото: Legion-Media; A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Читать далее 8 ноября 2022
Закулисные интриги и откровения со съемок: новые факты о «Гарри Поттере» из книги Тома Фелтона Закулисные интриги и откровения со съемок: новые факты о «Гарри Поттере» из книги Тома Фелтона Читать далее 6 ноября 2022
7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны 7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны Читать далее 3 ноября 2022
Слабонервным не смотреть: 5 фильмов ужасов, которые не выдержали зрители Слабонервным не смотреть: 5 фильмов ужасов, которые не выдержали зрители Читать далее 5 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом Читать далее 4 ноября 2022
Солнце, море и кино: 8 новых фильмов и сериалов о курортах Солнце, море и кино: 8 новых фильмов и сериалов о курортах Читать далее 6 ноября 2022
Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей Читать далее 5 ноября 2022
«Выкачивание денег»: как актеры из «Игры престолов» отреагировали на «Дом Дракона» «Выкачивание денег»: как актеры из «Игры престолов» отреагировали на «Дом Дракона» Читать далее 7 ноября 2022
Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Читать далее 2 ноября 2022
Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Читать далее 7 ноября 2022
Related video