На ТНТ стартует второй сезон сериала «Игра на выживание»

Спустя полтора месяца после релиза в онлайн-кинотеатре PREMIER второй сезон сериала «Игра на выживание» выходит в эфир телеканала ТНТ. Премьера многосерийного триллера состоится уже сегодня в 21:00 по московскому времени. Трансляции будут проходить в данном формате с понедельника по четверг.

Дебютный сезон повествует об участниках зверского реалити-шоу «Выживший», которым приходится с переменным успехом преодолевать разнообразные испытания в холодной тайге. Из шестнадцати человек выжить удалось лишь одному — фотографу Николаю Субботе (Владимир Веревочкин). Герой решает вывести организаторов смертельного состязания на чистую воду и выкладывает в сеть разоблачающие видео. Нужного результата это не дает — спустя год продюсеры «Выжившего» вновь запускают набор игроков, в числе которых оказываются родственники погибших в прошлом сезоне и полноценные новобранцы.

Основным отличием на этот раз стала смена локаций. Вот как этот момент комментирует Веревочкин:

«Съемки второго сезона были не менее тяжелыми, большую роль сыграла жара. В какой-то момент я понял, что жару надо просто принять и делать свою работу».

В многочисленный каст проекта вошли Игорь Верник, Линда Лапиньш, Елена Андреева, Денис Котов, Андрей Чадов, Кристина Ра, Анна Зайкова, Никита Плащевский, Валерия Репина, Анастасия Сапожникова, Павел Южаков-Харланчук, Самвел Мужикян, Юрий Архангельский, Эрик Дасни, Ирина Воронова, Борис Гафуров, Алексей Мусеев, Игорь Гордин, Мария Кулик, Стивен Томас Окснер, Кристина Александрова, Юлия Волкова, Сергей Жарков и другие. За режиссуру вновь отвечает Карен Оганесян.

Сериал уже продлен на третий сезон.