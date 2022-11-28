Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Треугольник печали" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости На ТНТ стартует второй сезон сериала «Игра на выживание»

На ТНТ стартует второй сезон сериала «Игра на выживание»

28 ноября 2022 14:51
На ТНТ стартует второй сезон сериала «Игра на выживание»

Обновленный состав персонажей окажется в совершенно других условиях.

Спустя полтора месяца после релиза в онлайн-кинотеатре PREMIER второй сезон сериала «Игра на выживание» выходит в эфир телеканала ТНТ. Премьера многосерийного триллера состоится уже сегодня в 21:00 по московскому времени. Трансляции будут проходить в данном формате с понедельника по четверг.

Дебютный сезон повествует об участниках зверского реалити-шоу «Выживший», которым приходится с переменным успехом преодолевать разнообразные испытания в холодной тайге. Из шестнадцати человек выжить удалось лишь одному — фотографу Николаю Субботе (Владимир Веревочкин). Герой решает вывести организаторов смертельного состязания на чистую воду и выкладывает в сеть разоблачающие видео. Нужного результата это не дает — спустя год продюсеры «Выжившего» вновь запускают набор игроков, в числе которых оказываются родственники погибших в прошлом сезоне и полноценные новобранцы.

Основным отличием на этот раз стала смена локаций. Вот как этот момент комментирует Веревочкин:

«Съемки второго сезона были не менее тяжелыми, большую роль сыграла жара. В какой-то момент я понял, что жару надо просто принять и делать свою работу».

В многочисленный каст проекта вошли Игорь Верник, Линда Лапиньш, Елена Андреева, Денис Котов, Андрей Чадов, Кристина Ра, Анна Зайкова, Никита Плащевский, Валерия Репина, Анастасия Сапожникова, Павел Южаков-Харланчук, Самвел Мужикян, Юрий Архангельский, Эрик Дасни, Ирина Воронова, Борис Гафуров, Алексей Мусеев, Игорь Гордин, Мария Кулик, Стивен Томас Окснер, Кристина Александрова, Юлия Волкова, Сергей Жарков и другие. За режиссуру вновь отвечает Карен Оганесян.

Сериал уже продлен на третий сезон.

Фото: PREMIER
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть? Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть? Читать далее 27 ноября 2022
7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов 7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов Читать далее 26 ноября 2022
Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Читать далее 28 ноября 2022
Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Читать далее 29 ноября 2022
Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Читать далее 29 ноября 2022
Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр Читать далее 24 ноября 2022
Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Читать далее 24 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики» Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики» Читать далее 25 ноября 2022
Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Читать далее 23 ноября 2022
Related video