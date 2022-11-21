Остин Батлер поделился впечатлениями от съемок в «Дюне 2»

Звезда «Элвиса» Остин Батлер позавчера побывал на церемонии Governors Awards. Общаясь с прессой, актер поделился с Variety своими впечатлениями от работы над сиквелом «Дюны». В продолжение песчаного эпика Дени Вильнева артисту досталась роль племянника барона Харконнена (Стеллан Скарсгард), коварного Фейда-Рауты. Ничего конкретного о фильме Батлер рассказывать пока не может, но общие впечатления очень позитивные:

«Думаете, я могу выложить тут все? Мне нельзя ничего рассказывать. Мне просто безумно понравился первый фильм. Это настоящий кинематографический шедевр, так что возможность примкнуть к этому миру показалась мне воистину захватывающей, а Дени — один из моих любимых режиссеров и просто удивительный человек. Он очень добрый. Еще я поклонник всех членов актерского состава, поэтому по-настоящему польстило, что меня пригласили».

Далее Батлер прокомментировал свои ощущения от первого дня на съемках «Дюны 2»:

«Было сюрреалистично. Я ощущал себя ребенком, оказавшимся в своем любимом фильме. Да, это словно попасть на съемочную площадку ленты, которой восхищаешься — будто оказаться за кулисами «Индианы Джонса» или какого-нибудь подобного фильма, который сильной влиял на тебя в детстве. Так вот все было».

Производство второй части активно идет с июля, но съемочный процесс уже на финишной прямой. Премьера «Дюны 2» намечена на 3 ноября 2023 года.