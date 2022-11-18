Боссы студии Universal уже помышляют о сиквеле предстоящего фильма ужасов «М3ГАН»

Оказавшийся неожиданной вирусной сенсацией задолго до премьеры хоррор о злобной кукле «М3ГАН» может стать началом новой франшизы. Об этом сообщили в свежей статье The New York Times, посвященной слиянию студий Blumhouse Джейсона Блума и Atomic Monster Джеймса Вана.

Вышедший в октябре дебютный трейлер очень быстро привлек к себе внимание публики, набрав в одной из соцсетей свыше 300 миллионов просмотров. Многие начали сравнивать персонажа с Чаки, потому что сходство между двумя кукольными злодеями было очевидно. На этом фоне официальные аккаунты недружелюбных игрушек даже успели друг с другом в шутку поссориться, что привлекло к предстоящему фильму дополнительное внимание. Боссы Universal довольны развитием событий, поэтому сейчас внутри кинокомпании уже идут разговоры о запуске второй части «М3ГАН».

В материале TNYT раскрыли еще один занимательный факт. Изначально Ван обратился с идеей «М3ГАН» к руководству Warner Bros., где он создал франшизу «Заклятие», однако те забраковали проект, посчитав персонажа слишком концептуально схожим с Аннабель. После Ван постучался в офисы Universal и Blumhouse и не прогадал.

В центре истории окажется техногений Джемма (Эллисон Уильямс), которая внедряет искусственный интеллект в человекоподобную куклу М3ГАН (Дженна Дэвис и Эми Дональд). После того как главная героиня становится опекуном осиротевшей племянницы Кэди (Виолет Макгроу), Джемма решает использовать игрушку-няню по назначению. Разумеется, дальше все разворачивается в неожиданном и пугающем направлении.

«М3ГАН» стартует в кинопрокате 6 января 2023 года.