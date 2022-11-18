Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царство против разбойников" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Боссы студии Universal уже помышляют о сиквеле предстоящего фильма ужасов «М3ГАН»

Боссы студии Universal уже помышляют о сиквеле предстоящего фильма ужасов «М3ГАН»

18 ноября 2022 14:38
Боссы студии Universal уже помышляют о сиквеле предстоящего фильма ужасов «М3ГАН»

Еще не вышедший продюсерский хоррор Джеймса Вана вызвал большой ажиотаж.

Оказавшийся неожиданной вирусной сенсацией задолго до премьеры хоррор о злобной кукле «М3ГАН» может стать началом новой франшизы. Об этом сообщили в свежей статье The New York Times, посвященной слиянию студий Blumhouse Джейсона Блума и Atomic Monster Джеймса Вана.

Вышедший в октябре дебютный трейлер очень быстро привлек к себе внимание публики, набрав в одной из соцсетей свыше 300 миллионов просмотров. Многие начали сравнивать персонажа с Чаки, потому что сходство между двумя кукольными злодеями было очевидно. На этом фоне официальные аккаунты недружелюбных игрушек даже успели друг с другом в шутку поссориться, что привлекло к предстоящему фильму дополнительное внимание. Боссы Universal довольны развитием событий, поэтому сейчас внутри кинокомпании уже идут разговоры о запуске второй части «М3ГАН».

В материале TNYT раскрыли еще один занимательный факт. Изначально Ван обратился с идеей «М3ГАН» к руководству Warner Bros., где он создал франшизу «Заклятие», однако те забраковали проект, посчитав персонажа слишком концептуально схожим с Аннабель. После Ван постучался в офисы Universal и Blumhouse и не прогадал.

В центре истории окажется техногений Джемма (Эллисон Уильямс), которая внедряет искусственный интеллект в человекоподобную куклу М3ГАН (Дженна Дэвис и Эми Дональд). После того как главная героиня становится опекуном осиротевшей племянницы Кэди (Виолет Макгроу), Джемма решает использовать игрушку-няню по назначению. Разумеется, дальше все разворачивается в неожиданном и пугающем направлении.

«М3ГАН» стартует в кинопрокате 6 января 2023 года.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Читать далее 16 ноября 2022
От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов Читать далее 15 ноября 2022
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Читать далее 14 ноября 2022
Не смотрите с родителями: 5 сериалов, которые откровенно говорят о сексуальной жизни Не смотрите с родителями: 5 сериалов, которые откровенно говорят о сексуальной жизни Читать далее 19 ноября 2022
Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 17 ноября 2022
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Читать далее 17 ноября 2022
Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Читать далее 17 ноября 2022
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Читать далее 14 ноября 2022
От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года Читать далее 16 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой Читать далее 18 ноября 2022
Related video